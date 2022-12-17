Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı'ndan milyonları heyecanlandıran EYT açıklaması

Milyonların gözü EYT düzenlemesinde... Düzenlemedeki son duruma Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal'dan bir açıklama geldi. Sosyal "Bir ay sonra artık EYT sorununu konuşmayı bırakmış olacağız." dedi.

Abone ol

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunun gündemlerinde olduğunu belirten Ertuğrul Soysal, bir taraftan devletin çıkarlarını diğer taraftan ise işçi ve işverenleri düşünerek çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

"Emekli olabileceklerin sayısı 1,6 milyon civarında"

EYT düzenlemesi konusunda teknik çalışmaların devam ettiğini bildiren Soysal, şunları kaydetti:

"İşin teknik detaylarına vakıf olmadan yapılacak eleştiriler gerçekçi ve yapıcı olmayacaktır. Yaş şartı olmadığında emekli olabileceklerin sayısı 1,6 milyon civarında. Bu sayı daha artacaktır.

"Bir ay sonra EYT sorununu konuşmayı bırakmış olacağız"

Bu nedenle emeklilerimizin hem kamu bütçesine hem de işverene getireceği ilave yükü doğru hesaplamak ve buna göre aksiyon almak durumundayız. Bakanlık olarak hedefimiz, yıl bitmeden çalışmalarımızı tamamlamak, Meclis'e sunmak yönünde. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu yönde açıklamaları oldu. Öyle inanıyorum ki bir ay sonra biz artık EYT sorununu konuşmayı bırakmış olacağız."