Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması:Ne şahsımla ne milletimizle alakası yok

Mardin'de toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin Havaalanı'nın adının Mardin Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştirileceğini açıkladı. Erdoğan, İBB Başkanı İmamoğlu için verilen karar için de "Ortada biten yargı süreci de gelen yasak da yok" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin'de toplu açılış töreninde konuştu. Ekrem İmamoğlu hakkında verilen hapis cezasına ilişkin konuşan Erdoğan, "Bu tartışmanın ne bizimle ne şahsımla ne milletimizle bir ilgisi yok. Konu bir şahsın hakimlere hakaretten aldığı mahkumiyetten ibarettir" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Mardin Havalimanı'nın adı değişiyor"

-Karaman-Adana-Gaziantep hızlı tren projemizi, Mardin'e kadar uzatıyoruz.

-Mardin Havalimanı'na 3 milyon kapasiteli terminal binası yaptık ve gönlümden şöyle bir şey geçti Mardin Havalimanı'nın adını Mardin Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştirelim dedik. Kabul edenler? Kabul etmeyenler? İttifakla kabul edilmiştir. Nobel Ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar hocamızın adı Mardin'e girerken Mardin Havlimanı'nın gönderinde görülecek. Mardin Aziz Sancar Havalimanı....

-Plan bütçe müzakereleri bitti cumhur ittifakı muhalefeti duman etti.

"Kandil'e kaçırılanlar için bir kelime ettin mi?"

-Bay Kemal 6 yaşındaki çocuğu konuşuyorsun ciğerimiz yanıyor o bir felaket. Kandil'e kaçırılanlar için bir kelime ettin mi?Diyarbakır annelerini ziyaret edip helalalleştin mi? Ah cambaz ah. Helalleşmeye gideceksen Diyarbakır'a git.

Ekrem İmamoğlu hakkında verilen karar

-Son günlerde mahkeme kararı üzerinde kopartılan fırtınanın gerisinde faşist zihniyet var. Konu bir şahsın, hakimlere hakaret ettiği iddiasıyla aldığı mahkumiyet kararından ibaret. Aslında bunun ne şahsımla ne milletimizle alakası yok. Ortada ne siyasi tartışma ne fikir kavgası ne hizmet mücadelesi mevcut. Mahkeme kararının açıklamasın ardından söyleyenlere baktığımızda bir yandan gülüyor bir yandan üzülüyoruz.

-Yalan yanlış lafın nasıl iddialı olduğu gördükçe görüyoruz. Birilerinin iç kavgalarını bizim üzerinde yürütmemeye çalıştıklarını gördükçe üzülüyoruz. Anayasanın 138. maddesine göre hakimler görevlerini bağımsız olarak yaparlar. Ben söylemiyorum. Her zaman söylediğimiz gibi mahkemelerin verdiği her kararı beğenmek mecburiyetinde değiliz. Bizim de eleştirdiğimiz mahkeme kararı olmuştur ama bu kimseye hakimlere hakaret etmek mahkeme kararlarını tanımama hakkı vermez.

-Hayatımız yasaklarla mücadele ile geçti. Çözümü daima millette bulduk. Birileri mahkeme kararını bahane ederek masanın içindeki hesaplaşmayı bizim üzerimizden kendi lehine döndürmeye çalışıyor. Mertçe mücadele etmek yerine başkalarının sırtından iktidar rüyası görme rüyasından kurtulamadılar. Ortada biten yargı süreci de gelen yasak da yok. Bu kadar önce istinafa sonra yargıtaya gidecek. Asıl çarpıklık yargı ile ilgili sürecin altılı masanın kendi içindeki siyasi çekişmelerin mezesi haline getirilmeye çalışılmasıdır Biz bu oyunun içinde yer almadık ve yer almayacağız. Yürekleri yetiyorsa çıkıp adaylarını ilan etsinler. Yeter ki çıksınlar çamura yatmadan bizim adayımız şudur demeyi cesaretini göstersinler. Bizde kiminle kapışacağımızı kiminle rekabete gireceğimizi bilsinler.