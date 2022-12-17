Türk-İş asgari ücret için reste çekti! İstediğimizi alamazsak işçileri meydanlara çağıracağız

Asgari Ücret zammını belirlemek için üçüncü toplantı 20 Aralık Salı günü yapılacak. İlk iki toplantıda masaya herhangi bir rakam gelmezken, üçüncü toplantı öncesi Türk-İş resti çekti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda Türk-İş heyetinin başkanlığını yapan Pevrul Kavlak, Êlimizden geleni yapacağız, gerekirse işçileri meydanlara çağıracağız" dedi.

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Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise ücretli çalışan tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme pazarlıklarında 3. görüşme 20 Aralık Salı Günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğı'nda yapılacak. Komisyonda işçi heyetine başkanlık yapan Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak'tan, asgri ücret zammıyla ilgili yeni açıklama geldi.

'Bu adaletsizliği giderin' diyeceğiz

Türk Metal Sendikası Bursa 1 nolu şube genel kurulunda konuşan Kavlak, "Herkes asgari ücretin kaç lira olacağıyla ilgili" dedi, komisyonda ücret kadar önem verdikleri bir konunun da vergi düzenlemesi olduğuna çekti. Kavlak, "Masada bu kez, hepimizin canını yakan vergi oranlarıyla ilgili değişiklik talep edeceğiz. Bu adaletsizliği giderin diyeceğiz" dedi.

Gerekirse sizi meydanlara çağıracağız

Kavlak, asgari ücret zammı için ise "Asgari ücretin insan onuruna yaraşır bir düzeyde olması için elimizden geleni yapacağız. diye konuştu. Kavlak, işçilere, "Gerekirse sizi meydanlara çağıracağız" sözleriyle seslendi.

3. toplantı Salı günü, rakamlar bekleniyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantı tarihi de belli oldu. Komisyon 20 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda toplanacak. Toplantıda TÜİK ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri asgari ücret araştırmalarının sonuçlarını paylaşacak. Hükümet kanadının da asgari ücret teklifini açıklaması bekleniyor.

Bakanlık anketi: 7 bin 845 TL

İlk toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptırdığı asgari ücret anketini taraflarla paylaşmış, ankette işçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerdekilerin 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisinin net 7 bin 845 lira olduğuna yer verilmişti.

Asgari ücret nasıl belirleniyor: Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari ücret ne kadar? Patrona maliyeti ne?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Asgari ücrette ilk toplantı 7 Aralık, ikinci toplantısı ise 14 Aralık'ta gerçekleşmişti. 2021 yılının Aralık ayında yapılan 1. toplantı 1 Aralık’ta, 2. toplantı 7 Aralık’ta, 3. toplantı 9 Aralık’ta ve son toplantı 14. Aralık’ta düzenlenmişti.