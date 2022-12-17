Doğalgaz faturalarına indirim geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Kış geldi faturalar vatandaşın canını yakmaya başladı. Habertürk yazarı Bülent Aydemir'den bomba bir kulis haberi geldi. Aydemir, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, ocak ya da şubatta doğalgazda indirim açıklayacak" dedi...

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HaberTürk yazarı Bülent Aydemir, hükümetin doğal gaza indirim yapacağını yazdı. “Ocak ya da şubat ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan doğal gazda indirim açıklayacak" diyen Aydemir, indirimin ne kadar olacağını ise duyurmadı... İşte Aydemir'in yazısının ilgili bölümü...

Oranı bilmiyoruz ama...

Şimdi benim gündeme getireceğim konu; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı seçmen üzerinde belki de en etkili müjdelerden biri olacak. Oranını henüz bilmiyoruz. Bu konuda bürokratlar sıkı bir çalışma yürütüyor…

Ocak ya da Şubat'ta Erdoğan açıklayacak

- Sıkı durun; Ocak ya da Şubat ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan doğalgazda indirim açıklayacak. Bu kadar zamdan sonra açıklanacak indirim oranı vatandaşı ne kadar etkiler veya ne kadar ikna eder bilemem ancak Aralık ayında doğalgaza zam yapmayan hükümet, fiyatlar böyle gider ve Rusya’dan talep ettiği indirim gelirse, hem sanayide, hem ticarethanelerde ve en önemlisi konutlarda kullanılan doğalgaz fiyatında indirime gidecek.