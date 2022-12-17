Yunanistan'a ait uçaklar NATO görevini gerçekleştiren uçakları engelledi

Uluslararası hava sahasında düzenlenen NATO'nun NEXUS ACE görevi, Yunanistan'a ait uçaklar tarafından engellenmeye çalışıldı. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklarla Yunan uçaklarına gerekli karşılık verilerek NATO görevinin başarıyla tamamlanması sağlandı.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ege Denizi'nde gerçekleştirilen NATO'nun NEXUS ACE eğitim görevinin, Yunanistan'a ait uçakların engellemelerine rağmen Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla gerekli karşılık verilerek tamamlandığını bildirdi.

Bakanlığın paylaşımı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda uçakların pist ve havadaki görüntülerine yer verildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Hava Kuvvetlerimize ait muharip ve destek uçakları ile NATO tarafından görevlendirilen AWACS uçağı, karşılıklı eğitim maksadıyla Ege Denizi'nin uluslararası hava sahasında NATO koordineli olarak NEXUS ACE eğitim görevi icra etti.

"Yunan uçaklarına gerekli karşılık verildi"

Uluslararası hava sahasında gerçekleşen NATO'nun NEXUS ACE görevi, Yunanistan'a ait uçaklar tarafından engellenmeye çalışılmış, Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarla gerekli karşılık verilerek NATO görevinin başarıyla tamamlanması sağlanmıştır."