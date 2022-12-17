BIST 5.214
DOLAR 18,65
EURO 19,77
ALTIN 1.074,86
HABER /  DÜNYA

Yunanistan'a ait uçaklar NATO görevini gerçekleştiren uçakları engelledi

Yunanistan'a ait uçaklar NATO görevini gerçekleştiren uçakları engelledi

Uluslararası hava sahasında düzenlenen NATO'nun NEXUS ACE görevi, Yunanistan'a ait uçaklar tarafından engellenmeye çalışıldı. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklarla Yunan uçaklarına gerekli karşılık verilerek NATO görevinin başarıyla tamamlanması sağlandı.

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ege Denizi'nde gerçekleştirilen NATO'nun NEXUS ACE eğitim görevinin, Yunanistan'a ait uçakların engellemelerine rağmen Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla gerekli karşılık verilerek tamamlandığını bildirdi.

Bakanlığın paylaşımı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda uçakların pist ve havadaki görüntülerine yer verildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Hava Kuvvetlerimize ait muharip ve destek uçakları ile NATO tarafından görevlendirilen AWACS uçağı, karşılıklı eğitim maksadıyla Ege Denizi'nin uluslararası hava sahasında NATO koordineli olarak NEXUS ACE eğitim görevi icra etti.

"Yunan uçaklarına gerekli karşılık verildi"

Uluslararası hava sahasında gerçekleşen NATO'nun NEXUS ACE görevi, Yunanistan'a ait uçaklar tarafından engellenmeye çalışılmış, Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarla gerekli karşılık verilerek NATO görevinin başarıyla tamamlanması sağlanmıştır."

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye’de bir ilk, düğmeye basıldı! Hayvandan insana organ nakli
Türkiye’de bir ilk, düğmeye basıldı! Hayvandan insana organ nakli
Vladimir Putin, Ukrayna ile savaşın yönetildiği karargahı ziyaret etti
Vladimir Putin, Ukrayna ile savaşın yönetildiği karargahı ziyaret etti
Selçuk Bayraktar'dan müjde gibi açıklama! İşte yeni hedef
Selçuk Bayraktar'dan müjde gibi açıklama! İşte yeni hedef
İçişleri duyurdu: Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri duyurdu: Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
İlaçta sorun çözülüyor! Bakan Koca: Az bulunan ilaçların ihracatına ara verildi
İlaçta sorun çözülüyor! Bakan Koca: Az bulunan ilaçların ihracatına ara verildi
Kırıkkale'de alacak verecek meselesi kanlı bitti
Kırıkkale'de alacak verecek meselesi kanlı bitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gidiyor! Dünya Kupası'nın kapanış törenine katılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gidiyor! Dünya Kupası'nın kapanış törenine katılacak
Kemal Kılıçdaroğlu 74 yaşına girdi! Kutlamada yanında Ekrem İmamoğlu da vardı
Kemal Kılıçdaroğlu 74 yaşına girdi! Kutlamada yanında Ekrem İmamoğlu da vardı
Yol kenarında baygın bulunmuştu! 19 yaşındaki Aslıhan'ın otopsisinde çıktı
Yol kenarında baygın bulunmuştu! 19 yaşındaki Aslıhan'ın otopsisinde çıktı
Doğalgaz faturalarına indirim geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak
Doğalgaz faturalarına indirim geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak
Asgari ücretle ilgili Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den flaş açıklama! Salı günü belli olacak...
Asgari ücretle ilgili Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den flaş açıklama! Salı günü belli olacak...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması:Ne şahsımla ne milletimizle alakası yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması:Ne şahsımla ne milletimizle alakası yok