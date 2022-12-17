Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gidiyor! Dünya Kupası'nın kapanış törenine katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Kupası kapanış törenine katılmak üzere bugün Katar'a gidiyor. Erdoğan, Dünya Kupası'nın açılış töreninde 9 yıl sonra Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile tokalaşmıştı...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Katar'a bir ziyaret gerçekleştirecek. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Katar Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani'nin davetine icabetle, 2022 FIFA Dünya Kupası Kapanış Töreni'ne katılmak üzere 18 Aralık 2022 tarihinde Doha'yı ziyaret edeceklerdir" denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'daki Dünya Kupası açılış törenine katılmış ve orada Mısır'da darbe ile işbaşına gelen Cumhurbaşkanı Sisi ile 9 yıl sonra tokalaşmıştı..