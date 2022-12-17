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Kemal Kılıçdaroğlu 74 yaşına girdi! Kutlamada yanında Ekrem İmamoğlu da vardı

Kemal Kılıçdaroğlu 74 yaşına girdi! Kutlamada yanında Ekrem İmamoğlu da vardı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 74 yaşına girdi. Kılıçdaroğlu'na Demokrasi Şurası toplantısı öncesinde pastalı doğum günü kutlaması yapıldı. Ekrem İmamoğlu da oradaydı...

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 74 yaşına girdi. Türk Demokrasi Vakfı'nın düzenlediği 'Demokrasi Şurası' toplantı öncesi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türk Demokrasi Vakfı Başkanı Dr. Salih Uzun ve Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, CHP lideri Kılıçdaroğlu’na doğum günü sürprizi yaptı.

Şişli Grand Cevahir Otel ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen kutlamada Kılıçdaroğlu için pasta kesildi.

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