İçişleri duyurdu: Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı açıklamasında Şırnak'ta Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 Operasyonunda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu

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Şırnak'ta Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 Operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı, devam eden operasyonla ilgili açıklama yaptı:

"Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 operasyonu kapsamında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde; Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Cudi Dağı Tuşimiya Deresi bölgesinde başlatılan, J-SİHA ve KKK.lığı Atak Taarruz Helikopterlerinin destek verdiği, JÖH ve Jandarma Komando timleri ile Güvenlik Korucularının katılımıyla icra edilen operasyonda yaşanan silahlı çatışma sonucu, birisi Cudi Dağı Bölge sorumlusu olmak üzere 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Bölgede, Komandolar tarafından arazi arama tarama faaliyetleri sürdürülmektedir.

Terörle Mücadele Operasyonlarına bölge halkımızın da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir."