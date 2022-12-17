Kılıçdaroğlu'ndan iktidara sert İmamoğlu eleştirisi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına bir kez daha tepki gösterdi.Abone ol
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Türk Demokrasi Vakfı'nın İstanbul'da düzenlediği Demokrasi Şurası'nda yaptığı konuşmasının bir bölümünü sosyal medya hesabından yayınladı. Kılıçdaroğlu, konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaret suçundan verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına tepki gösterdi.
"Korkak saraya karşı, biz yine dimdik duracağız"
CHP lideri Kılıçdaroğlu, videoya, " Enis Berberoğlu, Tuncay Özkan müebbet hapse mahkum edildi. Haberal, Balbay, Eren Erdem hücrelere hapsedildi. Canan Kaftancıoğlu'na siyasi yasak getirildi. Şimdi Ekrem İmamoğlu'na getirilmek isteniyor. Korkak saraya karşı, biz yine dimdik duracağız. Ant olsun, halk galip gelecek." notunu düştü.