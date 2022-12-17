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Galatasaray'da Yunus imzaladı! Kerem kriz çıkardı

Galatasaray'da Yunus imzaladı! Kerem kriz çıkardı

Galatasaray, Yunus Akgün'le imzaladığı yeni sözleşmede kesenin ağzını açtı. Sarı-Kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu ise yönetimden Yunus'un ücretinden daha yükseğini talep etti.

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Galatasaray, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Yunus Akgün'le yeni mukavele imzalandığını duyurdu. Bu haberin ardından gözler Kerem Aktürkoğlu ile imzalanacak yeni kontrata çevrildi ancak milli oyuncunun Galatasaray yönetimi ile Yunus'un maaşı sebebiyle problem yaşadığı iddia edildi.

Adana Demirspor'da geçen sezon sergilediği müthiş performansın ardından Galatasaray'a dönen Yunus Akgün, beklentilerin oldukça uzağında kalmıştı. Öte yandan Galatasaray, maaşı takım ortalamasının epey altında olan Yunus Akgün ile yeni kontrat yaptı.

Zamlı yeni sözleşme imzalandı

Yunus Akgün için Galatasaray'dan yapılan yeni sözleşme açıklaması şöyle: "2022-2023 sezonu için 13.650.000 TL, 2023-2024 sezonu için 14.950.000 TL, 2024-2025 sezonu için 17.200.000 TL ve 2025-2026 sezonu için 19.750.000 TL garanti ücret ödenecektir."

Sarı-Kırmızılı ekipte Yunus'un ardından şimdi de Kerem'le yeni sözleşme imzalanması için girişimler sürüyor.

30 milyon TL istedi iddiası

Akşam'ın haberine göre; Galatasaray cephesi beklemediği bir yanıt aldı. Kerem, sarı kırmızılıların beklentisinin üstünde bir rakam talep etti. Cimbom, Kerem Aktürkoğlu'na, Yunus'a verdiği rakam yakın bir ücret önerdi.

Aktürkoğlu'nun menajeri Galatasaray'ı şaşırtan talebi açıkladı. Yapılan görüşmede, genç oyuncunun 30 milyon TL istediği iddia edildi. Galatasaray camiası bu rakamı çok yüksek buldu. Görüşmelerin devam edileceği bildirildi.

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