Yurt genelinde bir haftada 4 bin 355 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın yayınladığı son verilere göre, son bir hafta içinde yakalanan ve sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısını açıkladı.

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Ülke genelinde düzensiz göçle mücadele devam ediyor. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, 9-15 Aralık tarihlerinde ülke genelinde 4 bin 355 düzensiz göçmenin yakalandığını, 3 bin 222 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini bildirdi.

4 bin 355 göçmen yakalandı

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşıma göre, yurt genelinde son bir haftada 1495'i Afganistan, 120'si Pakistan, 2 bin 740'ı da diğer uyruklardan olmak üzere toplam 4 bin 355 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı yollardan ülkeye girdikleri tespit edilip yakalanan 1893'ü Afganistan, 64'ü Pakistan ve 1265'i diğer uyruklardan toplam 3 bin 222 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

Yılbaşından bu yana ise toplamda 115 bin 477 göçmen geri gönderildi

Yılbaşından bu yana ise 64 bin 916'sı Afganistan, 12 bin 276'sı Pakistan ve 38 bin 285'i diğer uyruklardan 115 bin 477 düzensiz göçmen geri gönderildi.

Son bir haftada ülkeye yasa dışı yollardan girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı ise 3 bin 653 olarak kayıtlara geçti.

Yılbaşından 15 Aralık'a kadar ülkeye girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı da 270 bin 176 oldu. Geri gönderme merkezlerinde 4 bin 741'i Afganistan, 3 bin 679'u Pakistan ve 10 bin 76'sı diğer uyruklardan olmak üzere 18 bin 496 düzensiz göçmen kalıyor. Ayrıca, terke davet kapsamında işlemleri devam eden düzensiz göçmen sayısı ise 5 bin 659 olarak kayıtlara geçti.

Jandarma da verileri yayınladı

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından ülke genelinde düzensiz göçle mücadele kapsamında 9-15 Aralık tarihlerinde çalışmalar gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, 355 göçmen kaçakçılığı olayına müdahale edilirken 645'i Afgan, 486'sı Suriye, 98'i Filistin, 91'i Yemen, 182'si Fas ve 376's farklı uyruklu toplam 1878 düzensiz göçmen ekiplerce yakalandı.

Çalışmalar kapsamında 47 organizatör gözaltına alındı, 618 yabancı uyruklu hakkında idari işlem yapıldı.

Suçta kullanılan 13 kamyon ve kamyonet ile 13 otomobile de işlem uygulandı.

Ruhsatsız silahlar ve uyuşturucular da ele geçirildi

Ayrıca, ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca, ruhsatsız tabanca, 36 mermi, 2 cep telefonu, 2 sim kart, 145 kilogram kaçak tütün, 5 gram esrar, 4 gram metanfetamin ve 6 sentetik ecza (hap) ele geçirildi.