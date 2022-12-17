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Ünlü oyuncu Taraneh Alidoosti gözaltına alındı

Ünlü oyuncu Taraneh Alidoosti gözaltına alındı

İranlı dünyaca ünlü ödüllü sinema oyuncusu Taraneh Alidoosti’nin ülkedeki rejim karşıtı gösterilere destek vermek, doğru olmayan içerikler paylaşmak ve eylemleri kışkırtmak gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

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İran basınında yer alan habere göre, İranlı ünlü oyuncu Taraneh Alidoosti gözaltına alındı. Kadın Sinema Oyuncularına Yönelik Şiddetle Mücadele heyeti üyesi Sümeyye Mirşemsi’nin İranlı sinema oyuncusu Alidoosti’nin emniyet güçlerince gözaltına alındığını teyit ettiği belirtildi.

Alidosti’nin ülkedeki rejim karşıtı gösterilere destek vermek, doğru olmayan içerikler paylaşmak ve eylemleri kışkırtmak gerekçesiyle gözaltına alındığı aktarıldı.

Gösterilere destek vermişti

Alidoosti, 9 Aralık’ta sosyal medya hesabından başı açık bir şekilde elinde “kadın, yaşam, özgürlük” yazılı pankartla paylaşım yapmış ve ülkedeki gösterilere destek vermişti.

Tahran’da Muhsin Şikari’nin idamı sonrası hesabından tekrardan paylaşım yapan Alidoosti, “Sessizliğiniz zulme ve zalime destek anlamına geliyor” ifadelerini kullanmıştı.

İki oyuncu daha gözaltına alınmıştı

İran’da Mahsa Amini’nin ölümü sonrası başlayan eylemlere sosyal medya hesaplarından destek veren İranlı kadın oyuncular Hengameh Ghaziani ve Katayoun Riahi 21 Kasım’da gözaltına alınmıştı.

Ghaziani, 17 Kasım'da sosyal medya hesabında bir video paylaşmış, "Bu, belki de son paylaşımım olacak" notunu eklemişti. Ghaziani paylaştığı videoda ise “Bu andan itibaren bana ne olursa olun şunu bilin; her zaman olduğu gibi son nefesime kadar İran halkıyla birlikteyim” ifadelerini kullanmıştı.

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