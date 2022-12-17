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HABER /  POLİTİKA

Mustafa Destici'nin hesaplamasına göre yeni asgari ücret

Mustafa Destici'nin hesaplamasına göre yeni asgari ücret

Cumhur İttifakı'nın ortağı BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, konuk olduğu canlı yayında asgari ücret zammı hakkında açıklamalar yaptı.

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Milyonların heyecanla beklediği asgari ücret zammında geri sayım başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, karar için salı gününü işaret etti. Bakan Bilgin bugün yaptığı açıklamada, "Salı günü asgari ücret müzakeresinde uzlaşmaya varacağız. Emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin de ödeyebileceği bir ücret seviyesinde uzlaşma sağlayacağız." dedi.

Destici: Yüzde 40 ile 50 arasında zam bekliyorum

Tüm Türkiye kararı iple çekerken Cumhur İttifakı'nın ortağı BBP lideri Mustafa Destici, HaberTürk canlı yayınında asgari ücretle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Çözüm odaklı bir çalışma yürütüldüğünü belirten Destici, agari ücrette yüzde 40 ile 50 arasında bir zam beklediğini söyledi.

"Taraflar rıza gösterecek"

Destici, "Hepsi uzlaşıya açık. İşveren kesimi 7 binin üstünde rakamlarla başladı. İşçi sendikamız 7 bin 800'ler civarında kırmızı çizgisi vardı. Hükümet de gördüğüm kadarıyla bunların da üstüne bir rakamı düşünüyor. Ben yüzde 40 ile 50 arasında asgari ücrette artış meydana geleceğini düşünüyorum. Buna da hükümet, işçi kesimi ve işveren kesiminin rıza göstereceğini, burada uzlaşacaklarını tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.

Asgari ücret ne kadar olacak

Eğer artış yüzde 40 oranında olursa asgari ücret 7 bin 700 TL'ye, yüzde 45 oranında zam yapılırsa 7 bin 975 TL'ye, yüzde 50 oranında olur ise 8 bin 250 TL'ye çıkacak

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