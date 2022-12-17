6 yaşındaki Elif’in ölümüyle ilgili baş şüpheli babaanne yakalandı

Eskişehir'de bakımsızlık ve kötü muamele nedeniyle öldüğü iddia edilen 6 yaşındaki Nur Elif Tiftik'in, olay sonrası kaçan babaannesi Cihangir K., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

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Eskişehir’de bakımsızlık ve kötü muamele nedeniyle öldüğü iddia edilen 6 yaşındaki Nur Elif Tiftik’in firari olarak aranan babaannesi polis ekiplerinde yakalandı.

Anne ve babaları cezaevinde olduğu öğrenilen ve babaanneleri Cihangül K., amcaları Sezer T. ve halaları Deniz T. ile yaşayan Nur Elif Tiftik (6), solunum güçlüğü ve kusma nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Minik Elif'in bakımsızlık, aç bırakılma ve eziyet sonucu öldüğü iddia edilirken, gözaltına alınan amca Sezer T. ile hala Deniz T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, olayla ilgili baş şüpheli babaanne Cihangül K. ise kaçmıştı.

Akşam saatlerinde vatandaşların ihbarı sonucu Fevziçakmak Mahallesi’nde yakalanan babaanne Cihangül K., Ertuğrulgazi Polis Karakolu’ndaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Sağlık kontrolünün ardından tekrar emniyete götürülmek üzere hastaneden çıkarılan babaanne, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından basın mensuplarından kaçırıldı. Baş şüpheli olarak aranan ve 2 günün ardından yakalanan babaanne Cihangül K., basın mensuplarının beklediğinden farklı bir kapıdan gizlice çıkarılarak İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.