MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde oldukları tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyinde tespit ettiği 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Mücadelemiz kararlılıkla sürecek!" denildi.