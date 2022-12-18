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MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde oldukları tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyinde tespit ettiği 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Mücadelemiz kararlılıkla sürecek!" denildi.

MSB
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