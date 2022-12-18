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AK Parti'nin etkin ismi konuştu! İşte seçim için tartışılan iki tarih

AK Parti'nin etkin ismi konuştu! İşte seçim için tartışılan iki tarih

2023 yılına girmeye az bir zaman kala Türkiye'nin gündemi erken seçim oldu. Liderlerin ard arda yaptığı erken seçim açıklamasını köşesine taşıyan Haberturk yazarı Muharrem Sarıkaya, Ak Partili isimle görüştüm diyerek son seçim kulisini duyurdu.

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AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin özel bir televizyon kanalında katıldığı programda 2023'te yapılacak genel seçimler ile ilgili açıklamalarda bulunmuş ve "Seçim nisandan sonra olacak. Mayıs'ta olursa buna erken seçim denmez. Seçim öne gelirse de 1-2 hafta gelebilir" açıklamasını yapmıştı. Erken seçim hakkında bir açıklama da Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'dan geldi. AK Parti'nin etkin ismiyle görüştüğünü belirten  Sarıkaya 30 Nisan ve 14 Mayıs tarihlerinin gündemde olduğunu yazdı. 

İşte HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nı o yazısı...

Sarıkaya yazısında, "AK Parti’nin konuyla ilgili etkin isimlerinden biri ile dün sohbet ederken 14 Mayıs konusunda beklentinin yüksek olduğunu belirtti ve ikinci turu da düşünerek ilk sandığı 30 Nisan olarak da planladıklarını belirtip ekledi: 'Her ikisine göre tüm hazırlıklarımız tamamlandı. Yüksek Seçim Kurulu da bu konuda hazır. Eğer 30 Nisan olursa, ki planımız o yönde seçim takvimini 6 Mart’ta başlatırız; 55 günde tamamlanır. Eğer 14 Mayıs’ta ilk turu planlarsak da 20 Mart tarihi seçimin başlangıcı olur; bu durumda da 56 günde seçime gidilir…' Seçim için 60 günlük süre öngörülmüş olsa da bunu kısaltma yetkisi Milletvekili Seçimi Kanunu (Mad:9) gereği YSK’nın elinde; geçmişte 45 ve 52 günde de seçime gidildiği oldu. Dolayısıyla 30 Nisan’da yapılması durumunda seçime en fazla 4 ay, Mayıs’ta olması durumunda da 4,5 ay bulunuyor; zaten herkes de hesabını buna göre yapıyor." düşüncesini dile getirdi.

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