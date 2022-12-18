BIST 5.214
DOLAR 18,65
EURO 19,77
ALTIN 1.074,86
HABER /  GÜNCEL

Türkiye'den Mısır'a ihlal tepkisi! İlk resmi açıklama geldi

Türkiye'den Mısır'a ihlal tepkisi! İlk resmi açıklama geldi

Mısır'ın Akdeniz'deki deniz sınırı ihlali sonrası diplomatik kaynaklar bu durumun Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığını etkilemediğini açıkladı.

Abone ol

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin, ülkesinin Akdeniz'deki deniz sınırını tanımlayan yeni bir kararname imzalamasının yankıları sürüyor.

Libya'nın 'tek taraflı' olarak niteleyerek tümüyle reddettiği deniz sınırları ile ilgili diplomatik kaynaklardan açıklama geldi.

Kaynaklar bu durumun Türkiye'yi eklemediğini belirtti

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, Mısır'ın tek taraflı belirlediği Libya ile deniz sınırı Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığına girmiyor.

Aynı kaynaklar söz konusu deniz yan sınırının hangi yöntem ile belirlendiğinin belli olmadığının altını çizdi.

Kaynaklar deniz yan sınırının hangi sınırlandırma metoduyla belirlendiğinin, özel/ilgili coğrafi koşulların dikkate alınıp alınmadığının ve hakkaniyet ilkesine tümüyle riayet edilip edilmediğinin belli olmadığını vurguladı.

Kaynaklar, açıklamaya konu olan sınır çizgisinin Libya ile Mısır arasında ikili bir müzakere neticesinde belirlenmediğine vurgu yaptı ve şu değerlendirmede bulundu;

'Türkiye’nin iki ülkenin sınırlarının uluslararası hukuka uygun olarak tespiti için Libya ve Mısır’ın bir an evvel diyalog ve müzakere başlatmasını ve bu bağlamda karşılıklı mutabakat temelinde Birleşmiş Milletler Şartı’nın 33. maddesinde kayıtlı, Uluslararası Adalet Divanı dahil, barışçı yöntemlere başvurulmasını teşvik ettiklerini dile getirmiştir.'

ÖNCEKİ HABERLER
Futbol okulu antrenöründen 14 yaşındaki sporcusuna 'seni seviyorum evine geleceğim' mesajı
Futbol okulu antrenöründen 14 yaşındaki sporcusuna 'seni seviyorum evine geleceğim' mesajı
AK Parti'nin etkin ismi konuştu! İşte seçim için tartışılan iki tarih
AK Parti'nin etkin ismi konuştu! İşte seçim için tartışılan iki tarih
SGK'den gelen tebligatı açmasıyla şoka girdi felç geçiriyordu 'ellerimin daha nasırı geçmedi' dedi
SGK'den gelen tebligatı açmasıyla şoka girdi felç geçiriyordu 'ellerimin daha nasırı geçmedi' dedi
MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Ahmet Hakan'dan imamoğlu kararı sonrası altılı masaya sert sözler fırsattan istifade etmekten bile acizler
Ahmet Hakan'dan imamoğlu kararı sonrası altılı masaya sert sözler fırsattan istifade etmekten bile acizler
THY, 2023 yılında kabin memuru ve pilot alımı yapacak
THY, 2023 yılında kabin memuru ve pilot alımı yapacak
'Senaryo'yu YSK açıkladı: İmamoğlu seçilse de mazbata alamaz
'Senaryo'yu YSK açıkladı: İmamoğlu seçilse de mazbata alamaz
Yahudi yerleşimci aracıyla kasıtlı olarak çarpıp 2 Filistinliyi öldürdü
Yahudi yerleşimci aracıyla kasıtlı olarak çarpıp 2 Filistinliyi öldürdü
Erdoğan'dan çok önemli Şeb-i Arus mesajı! Ne içerde ne dışarda bizi kimse yıkamaz
Erdoğan'dan çok önemli Şeb-i Arus mesajı! Ne içerde ne dışarda bizi kimse yıkamaz
Arkadaş kavgası silahlı çatışmaya dönüştü! Kan aktı
Arkadaş kavgası silahlı çatışmaya dönüştü! Kan aktı
Ege yine beşik gibi salladı son deprem korkuttu! Şiddeti AFAD duyurdu
Ege yine beşik gibi salladı son deprem korkuttu! Şiddeti AFAD duyurdu
Herkes trafik kazası zannediyordu sır olay çözüldü meğer yengesi
Herkes trafik kazası zannediyordu sır olay çözüldü meğer yengesi