Türkiye'den Mısır'a ihlal tepkisi! İlk resmi açıklama geldi

Mısır'ın Akdeniz'deki deniz sınırı ihlali sonrası diplomatik kaynaklar bu durumun Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığını etkilemediğini açıkladı.

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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin, ülkesinin Akdeniz'deki deniz sınırını tanımlayan yeni bir kararname imzalamasının yankıları sürüyor.

Libya'nın 'tek taraflı' olarak niteleyerek tümüyle reddettiği deniz sınırları ile ilgili diplomatik kaynaklardan açıklama geldi.

Kaynaklar bu durumun Türkiye'yi eklemediğini belirtti

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, Mısır'ın tek taraflı belirlediği Libya ile deniz sınırı Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığına girmiyor.

Aynı kaynaklar söz konusu deniz yan sınırının hangi yöntem ile belirlendiğinin belli olmadığının altını çizdi.

Kaynaklar deniz yan sınırının hangi sınırlandırma metoduyla belirlendiğinin, özel/ilgili coğrafi koşulların dikkate alınıp alınmadığının ve hakkaniyet ilkesine tümüyle riayet edilip edilmediğinin belli olmadığını vurguladı.

Kaynaklar, açıklamaya konu olan sınır çizgisinin Libya ile Mısır arasında ikili bir müzakere neticesinde belirlenmediğine vurgu yaptı ve şu değerlendirmede bulundu;

'Türkiye’nin iki ülkenin sınırlarının uluslararası hukuka uygun olarak tespiti için Libya ve Mısır’ın bir an evvel diyalog ve müzakere başlatmasını ve bu bağlamda karşılıklı mutabakat temelinde Birleşmiş Milletler Şartı’nın 33. maddesinde kayıtlı, Uluslararası Adalet Divanı dahil, barışçı yöntemlere başvurulmasını teşvik ettiklerini dile getirmiştir.'