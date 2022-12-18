Aziz Sancar adının Mardin Havalimanı'na verilmesi için ne dedi?

Nobel Ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Mardin Havalimanı'na adının verilmesinden çok gurur duyduğunu belirterek, "Türkiye'ye layık olmak için elimden geleni yapacak ve mukaddes yurdumuza yeni bilim insanları yetiştirmeye çalışacağım." dedi.

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Sancar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mardin Havaalanı'nın adının Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştirildiğini açıklamasının ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Adının doğduğu kentin havalimanına verilmesine ilişkin "Çok gurur duydum." ifadesini kullanan Sancar, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin ilk yıllarında babam aileyi desteklemek için bir süre katırcılık yapmıştı. Katır kervanıyla babamın günler ve haftalarla varabildiği yerlere şimdi uçakla 1-2 saatte varılabiliyor. Bu, Türkiye'nin hem batısında hem de doğusunda öyledir ve Cumhuriyet devrimleri sayesinde olmuştur. Bu vesileyle Cumhuriyeti kuran Atatürk ve dava arkadaşlarına ve onların başlattıkları ileri görüşleri ve bilim ve teknolojide ülkemizin yükselmesini devam ettiren tüm Cumhuriyet kuşaklarına hepimizin büyük bir vefa borcu var. Aynı şekilde ülkemize hizmet edenlere kadirşinaslıkla muamele eden Türk milletine ve Mardinli hemşehrilerime minnettarım.

Beni Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bilim neferi olarak algılayan ve ülkemize bilimsel katkılarımı ve Türkiye sevgimi takdir eden ve her fırsatta bunu vurgulayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve de 'Mardin Aziz Sancar Havalimanı' isminin verilmesinde öncülük yapan Mardin Valisi Sayın Mahmut Demirtaş'a şükranlarımı arz eder, beni bu onura layık gördükleri için ve tüm Sancar ailesi adına teşekkür ederim. Türkiye'ye layık olmak için elimden geleni yapacak ve mukaddes yurdumuza yeni bilim insanları yetiştirmeye çalışacağım."