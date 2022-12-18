Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiriyor! Kritik Whatsapp kararı

Bütün çalışanları ve işverenleri ilgilendiriyor. İşverenler çalışanlarına iş gereği telefon, bilgisayar, tablet gibi araçlar sağlıyor. Peki işveren, çalışanına iş için verdiği telefondaki yazışmaları okuyabilir mi? Bu kapsamda özel hayatın gizliliği ve iş sözleşmesindeki madde detayı dikkat çekiyor. İşte haberin detayları...

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Bütün çalışanları ve işverenleri ilgilendiriyor. İşverenler çalışanlarına iş gereği telefon, bilgisayar, tablet gibi araçlar sağlıyor. Peki işveren, çalışanına iş için verdiği telefondaki yazışmaları okuyabilir mi? Bu kapsamda özel hayatın gizliliği ve iş sözleşmesindeki madde detayı dikkat çekiyor. İşte haberin detayları...

Çalışanlar, işveren tarafından iş amaçlı verilen cep telefonu, bilgisayar üzerinden özel hayatlarına ilişkin yazışmaları ve aramaları bu araçlar üzerinden yapabiliyor. Ancak işveren tarafından verilen araçlarla yapılan yazışmalar zaman zaman, işten çıkarma gibi durumlara neden olabiliyor. İşte detaylar...

İşveren çalışanın yazışmalarını okuyabilir mi?

İşverenin, iş için çalışanına verdiği bilgisayar, cep telefonu, tablet gibi araçlardan çalışanının özel mesajlarını okuması özel hayata saygı ve haberleşme hakkını ihlal ediyor. Bu nedenle işverenin, çalışanının mesajlarını kontrol edemez.

Bir şirket çalışanının, iş arkadaşıyla yaptığı mesajlaşmalar nedeniyle çalışanının işine son verdi. Şirket, mesajlarda hakaret içeren yazışmalar buldu.

İşten çıkarılan işçi mahkemeye başvuru yaptı. Telefondaki mesajların kişisel hakların korunması kapsamında olduğunu belirterek iş akdinin feshedilmesine itiraz etti. Mahkeme şirketin söz konusu telefonu yalnızca iş için verdiğini belirterek itirazı reddetti. Bunun ardından işçi Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

Anayasa Mahkemesi raportörü başvuruyu inceledikten sonra işverenin, 'çalışana verdiği araçları yalnızca iş kapsamında inceleyebileceği' sonucuna vardı.

İşverenin, çalışana verdiği araçlar için sınırsız gözetleme yetkisi olmadığı belirtildi.

Anayasa Mahkemesi, ihlal yönünde karar verdi, başvurucunun maddi tazminat talebini ise reddetti.