Mumları hazırlayın BEDAŞ duyurdu! Bu ilçelerde elektrik saatlerce yok

BEDAŞ bakım çalışması kapsamında birçok ilçede elektrik kesintileri olacağını duyurdu.

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BEDAŞ uzun bir süredir İstanbul'da planlı ve bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi yapılacak yerleri mahallesine kadar açıklıyor. İşte İstanbul'da 18 Aralık 2022 Pazar günü planlı ve bakım çalışması amaçlı elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçe ve mahalleler...

09.00- 17.00 saatleri arası: İstanbul Arnavutköy ilçe Merkez-Dursunköy mahallesi Ağıl Bayır, Basir, Bilgealp, Dere yatağı, Dursunköy, Dursunköy-Baklalı, Dursunköy- Boyalık, Dursunköy- Yassıören, Efe, Endülüs, Göztepe, Hadımköy- Dursunköy, Koral, Salman, Sarı Çiğdem, Sağlık, Seyyid, Uygur, Çitlembik, Özçetin sk/Tayakadın Mahallesi, Akıncılar.

09.00-17.00 saatleri arası: İstanbul Avcılar ilçe merkez-Firuzköy mahallesi, Bağlariçi, Firuzköy Bulvarı sokak bölgeleri, Cihangir mahallesi, Şehit Jan. Kom. Onb. Uğur Hancı sokak bölgeleri.

09.00- 17.00 saatleri arası: İstanbul Bahçelievler ilçe Merkez- Bahçelievler Mahallesi Siyavuşpaşa mahallesi, Bayrampaşa, Merkez-Cevatpaşa mahallesi, Terazidere Mahallesi, Bğacılar ilçe Merkez- 100. Yıl Mahallesi, Çınar Mahallesi, Esenler, Davutpaşa Mahallesi, Fatih Mahallesi, Kazım Karabekir Mahallesi, Menderes Mahallesi, Mimar Sinan Mahallesi, Namık Kemal Mahallesi Nine Hatun Mahallesi, Çifte Havuzlar Mahallesi, Güngören ilçe merkez, Gençosman Mahallesi, Güven Mahallesi, Mehmet Nesih Özmen Mahallesi, Merkez Mahallesi, Sanayi Mahallesi, Tozkoparan Mahallesi ve Zeytinburnu ilçe Merkez-Maltepe mahallesi.

09.00- 13.00 arası: Bakırköy ilçe Merkez-Kartaltepe Mahallesi, Asu sokak bölgesi.

10.00- 14.00 arası: Başakşehir ilçe Merkez- Ziya Gökalp Mahallesi Abdullah Paşa sokak bölgesi.

09.00-17.00 arası: Beylikdüzü-Yakuplu Merkez sokak bölgeleri.

09.00-17.00 arası: Esenyurt ilçe Merkez- Akşemseddin mahallesi 201, 202, 203, 300, Sezai Karakoç Sokak. Küçükçekmece ilçe Merkez- Tevfikbey Mahallesi Sami Paşa Sokak bölgeleri.

09.00-16.00 arası: Eyüpsultan ilçe Merkez- Akşemsettin Mahallesi Aytaç, Ağaç, Elmas, Han, Selimpaşa, Suna, Çakmak, Özen Sokak bölgeleri.

09.00- 16.00 arası: Eyüpsultan ilçe Merkez, Akşemsettin Mahallesi Alperen, Arı, Güneş, Huzur sokak bölgeleri.

09.00-17.00 arası: Gaziosmanpaşa ilçe Merkez- Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi, 1024., 1058., 1067., 1068., 1069., 1072., 1073., İnönü Sokak, Karadeniz mahallesi 1103., 1113., 1113/2., Hamidiye, Ziya Gökalp sokak bölgeleri.

09.30-17.30 arası: Kağıthane ilçe merkez- Merkez Mahallesi Sanayi Sokak bölgeleri.

15.30- 18.30 arası: Kağıthane Merkez- Görkem mahallesi, Sanayi sokak, Yahya Kemal Mahallesi Aksu, Akyayla, Altay, Bakkal, Durmaz, Güler, Mithatpaşa, Sanayi, Sezen, Yavuz sokak bölgeleri.

09.00- 14.00 arası: Silivri merkez- Sancaktepe mahallesi Söğütlüdere sokak, Semizkumlar Mahallesi Altaş, Ayçiçek, Başkumandan Mustafa Kemal, Gülçiçek, Narçiçek, Tekin sokak, Çeltik Mahallesi, Sahilboyu sokak bölgeleri.

15.30-18.30 arası: Şişli ilçe merkez, Gülbahar mahallesi, Biberiye, Biberiye aralığı, Galata Deresi, Gülbahar, Gündoğan, Haşhaş, Haşhaş aralığı, Işık, Karanfil, Kartal, Kılıç, Kurtuluş, Laleli, Meriç, Papatya, 1. Solmaz, Tombul, Yalçın, Yenidere, Yüksek, Çetin, Çulluk, Çimen 1, Ülkü, Üveyik, Şelale Sokak, Mecidiyeköy Mahallesi Berk, Gülbahar, Kekik, Kuşçular, Şahinler sokak bölgeleri.

09.00-13.00 arası: Zeytinburnu- Merkezefendi Mahallesi 323., G/44., G/45., G/48., G/58., G/59., G/60., G/61., G/64., G/65., G/65/1., G/66., G/67/1., G/67/2., Sabri Obenik, Sabri Ülker, Yeni Çiftlik You sokak bölgeleri.