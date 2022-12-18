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Uygulama noktasından kaçmaya çalışırken alkollü yakalandı, konuştukça battı

Uygulama noktasından kaçmaya çalışırken alkollü yakalandı, konuştukça battı

BURSA’da trafik polislerinin uygulama noktasını gören sürücü, anayolda geri manevra yapıp kaçmaya çalışırken yakalandı. Polis ekiplerine işlem yapmaması için ısrarcı olan sürücü 1.58 promil alkollü çıkınca, "Beni ters kelepçe yapın hayaller Paris, hayatlar Somali" dedi.

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Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Santral Garaj Mahallesi'nde uygulama noktası kuran trafik polislerini gören sürücü, geri manevra yaparak anayolda ters şeritten ilerledi.

Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü daha fazla ilerleyemeyeceğini anlayınca durmak zorunda kaldı. Polis ekiplerini oyalamaya çalışan sürücü, alkol metreye üflemediğinde ehliyetine 2 yıl el konulacağını anlayınca, üflemeye karar verdi.

Alkol ölçümü yapılan sürücü 1.58 promil çıkınca “Beni ters kelepçe yapın, hayaller Paris, hayatlar Somali” diyerek kahkahalar savurdu.

Ehliyetini alkollü araç sürmekten kaptırmış

Karakola ifade vermeye götürülen sürücünün daha önce de ehliyetini alkollü araç sürmekten kaptırdığı öğrenildi. Sürücünün ehliyetine 2 yıl el konulurken, 2 bin 286 TL idari para cezası uygulandı.

Aynı uygulama noktasını gören bazı sürücüler ise hem kendilerinin hem başkalarının canını hiçe sayarak manevra yapıp kaçtı. Fakat plakası tespit edilen araç sahipleri cezadan kaçamadı.
O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

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