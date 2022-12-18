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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Brüksel'de önemli temaslar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Brüksel'de önemli temaslar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Almanya Federal Şansölyelik Dış ve Güvenlik Politikası Danışmanı Jens Plötner ve Yunanistan Başbakanı Diplomatik Ofis Direktörü Anna-Maria Boura ile Brüksel’de bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Brüksel'de önemli temaslarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Almanya Federal Şansölyelik Dış ve Güvenlik Politikası Danışmanı Jens Plötner ve Yunanistan Başbakanı Diplomatik Ofis Direktörü Anna-Maria Boura Brüksel’de üçlü bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye-Yunanistan arasında iletişim kanallarının yeniden canlandırılması konusu ele alındı.

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