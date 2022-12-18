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TFF 2. Lig olaylı maç! Sahaya yabancı maddeler yağdı maç tatil edildi

TFF 2. Lig olaylı maç! Sahaya yabancı maddeler yağdı maç tatil edildi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ligin 19. haftasında Batman Petrolspor ile Şanlıurfaspor arasında oynanan maç, sahaya atılan yabancı cisimler nedeniyle tatil edildi.

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TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Batman Petrol Spor, evinde Şanlıurfa Spor'la karşı karşıya geldi. 

İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmanın 51. dakikasında Behlül Aydın'ın, 57. dakikada ise Mert Çapar'ın attığı golle Şanlıurfaspor 2-0 önce geçti.

Atılan gollerden sonra sahaya yabancı cisimler atılması nedeniyle hakem Sefa Yılmaz, karşılaşmanın 60. dakikasında oyunu durdurup soyunma odasına geçti.

Yılmaz, sahaya yabancı sicimlerin atılmasının devam etmesi nedeniyle karşılaşmayı tatil etti.

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