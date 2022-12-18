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Semenyo'nun peşine düştüler! Fenerbahçe'ye transferde 3 rakip

Semenyo'nun peşine düştüler! Fenerbahçe'ye transferde 3 rakip

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Championship ekiplerinden Bristol City forması giyen Antoine Semenyo için teklif yapacağı iddia edildi. Öte yandan genç forvet ile Rangers ve iki Premier Lig kulübünün daha ilgilendiği belirtildi. İşte sürpriz transferde detaylar...

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Dünya Kupası için verilen arada hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, devre arası birkaç nokta atışı transfer daha yapmak istiyor.

Sarı-Lacivertliler, Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Joao Pedro'nun durumu sonrası forvet hattına bir takviye daha yapmak için kolları sıvadı.

Teknik Direktör Jorge Jesus'un gözüne gözüne kestirdiği genç forvet Antoine Semenyo için girişim hazırlığında olan Fenerbahçe, oyuncuyu transfer edip deneyimli teknik adamın elini hücumda güçlendirmeyi hedefliyor.

Crystal Palace, Bournemouth ve Rangers da devrede
Gana basınından Kickgh'in haberine göre, Championship'te Bristol forması giyen Semenyo için Fenerbahçe; Crystal Palace, Bournemouth ve Rangers'la yarış halinde. Gana Milli Takımı'yla 2022 Dünya Kupası'na da katılan genç oyuncu için devre arasında resmi tekliflerin yapılacağı öne sürülüyor.

Sözleşmesi sezon sonu bitiyor
Championship'te 20 karşılaşmada 4 gol 1 asistle oynayan 22 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Ancak Bristol City'nin oyuncuyla 1 yıl daha sözleşme uzatma opsiyonu bulunuyor.

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