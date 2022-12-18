BIST 5.214
DOLAR 18,65
EURO 19,77
ALTIN 1.074,86
HABER /  SPOR

2022 Dünya Kupası'nda gol kralı belli oldu: Mbappe'ye kupa tesellisi!

2022 Dünya Kupası'nda gol kralı belli oldu: Mbappe'ye kupa tesellisi!

Fransa'nın dünyaca ünlü yıldızı Kylian Mbappe, finalde yaptığı hat-trick ile gol sayısını 8'e çıkararak Altın Ayakkabı Ödülü'nün sahibi oldu.

Abone ol

Katar 2022 FIFA Dünya Kupası final maçında Arjantin ile Fransa karşı karşıya geldi.

Lionel Messi ve Di Maria'nın golleriyle Arjantin karşısında 2-0 yenik duruma düşen Fransa'da sahneye çıkan Kylian Mbappe, 80 ve 82. dakikada attığı 2 golle maçı uzatmalara götürdü.

Uzatmalarda Messi'nin golüne yine Mbappe cevap verdi ve maç penaltılara gitti.

Penaltılarda Arjantin Dünya Kupası'nı kazanan takım oldu.

Altın Ayakkabı Mbappe'nin
Maç öncesi takım arkadaşı Messi ile turnuvanın en çok gol atan oyuncusuna verilen Altın Ayakkabı Ödülü için de yarışan Mbappe, 8 golle ödülün sahibi oldu.

Arjantin'in yıldızı Lionel Messi ise 7 golle ikinci sırada kaldı.

2022 Dünya Kupası'nda 8 gole ulaşan Kylian Mbappe, Ronaldo'dan (2002'de 8 gol) bu yana tek turnuvada en fazla gol kaydeden isim oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mardin'de gençlerle bir araya geldi! Önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mardin'de gençlerle bir araya geldi! Önemli açıklamalar
Hatay'da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi
Hatay'da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi
Katar'da muhteşem final! Mbappe'nin çabası yetmedi, Messi'li Arjantin şampiyon oldu
Katar'da muhteşem final! Mbappe'nin çabası yetmedi, Messi'li Arjantin şampiyon oldu
Lionel Messi, Dünya Kupası'nda rekor kırdı
Lionel Messi, Dünya Kupası'nda rekor kırdı
TFF 2. Lig olaylı maç! Sahaya yabancı maddeler yağdı maç tatil edildi
TFF 2. Lig olaylı maç! Sahaya yabancı maddeler yağdı maç tatil edildi
Rusya'nın Belgorod kentine roket düştü: Ölü ve yaralılar var
Rusya'nın Belgorod kentine roket düştü: Ölü ve yaralılar var
Semenyo'nun peşine düştüler! Fenerbahçe'ye transferde 3 rakip
Semenyo'nun peşine düştüler! Fenerbahçe'ye transferde 3 rakip
Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Dünya Kupası finali için Katar’da
Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Dünya Kupası finali için Katar’da
Devlet Bahçeli'den flaş Ekrem İmamoğlu çıkışı! Saraçhane tiyatrosu tutmaz
Devlet Bahçeli'den flaş Ekrem İmamoğlu çıkışı! Saraçhane tiyatrosu tutmaz
Galatasaray'dan Mauro İcardi açıklaması
Galatasaray'dan Mauro İcardi açıklaması
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Brüksel'de önemli temaslar
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Brüksel'de önemli temaslar
Benzema iddiası! Macron'un Dünya Kupası finalini fırsata çevirme planına darbe
Benzema iddiası! Macron'un Dünya Kupası finalini fırsata çevirme planına darbe