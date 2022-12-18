Katar'da muhteşem final! Mbappe'nin çabası yetmedi, Messi'li Arjantin şampiyon oldu

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası final maçında Arjantin ile Fransa karşı karşıya geldi. Mbappe'nin 3 gol birden atarak yıldızlaştığı gecede nefes kesen maçın normal süresi 2-2, uzatma bölümü ise 3-3 sona erdi. Seri penaltı atışları sonucunda Messi'li Arjantin 2022 Dünya Kupası şampiyonu olurken Mbappe'nin muhteşem performansı Fransızlara yetmedi. İşte 2022 Dünya Kupası Arjantin Fransa maçına damga vuran anlar...

Abone ol

2022 FIFA Dünya Kupası final maçında Arjantin ile son şampiyon Fransa karşı karşıya geldi. Lusail Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Arjantin penaltı atışları sonucu şampiyon oldu.

Arjantin 23. dakikada Messi'nin penaltısı ve 36. dakikada Di Maria'nın golüyle 2-0 öne geçti. Karşılaşmanın 80 ve 82. dakikalarında Mbappe sahneye çıktı ve Fransa'yı 2-2'lik beraberliğe taşıdı. Karşılaşmada başka gol olmayınca maç uzatmalara gitti.

Uzatmalar nefes kesti!

Uzatma bölümünde Messi bir kez daha sahneye çıktı ve 109. dakikada topu ağlara göndermeyi başardı.

Uzatma bölümünde Messi'nin 109. dakikadaki golüne karşın Mbappe yeniden sahneye çıktı ve 118. dakikada penaltı atışında skoru 3-3'e getirdi.

Penaltılarda kazanan Arjantin

Arjantin'de Messi, Dybala, Paredes ve Montiel ile penaltı atışlarını gole çevirdi ve Güney Amerika ekibi Dünya Kupası'nın sahibi oldu.

Fransa'da Coman ve Tchouameni penaltı atışından yararlanamadı. Mbappe ve Kolo Muani'nin penaltı atışlarındaki golleri ise Fransa'ya yetmedi.

1986'dan sonra ilk kazandılar

1986 yılında Diego Armando Maradona'nın önderliğinde Meksika'da kupaya uzanan Arjantin, tam 36 yıl sonra Dünya Kupası'nda zafere ulaşmayı başardı.

Fransa bu kez finalde kaybetti

2018 Rusya'dan sonra 2022 Katar'da da zafere ulaşan Fransa, 2022 Dünya Kupası'nda da finale yükselmeyi başardı ancak bu kez büyük zafere ulaşan taraf olamadı.

Arjantin: 3 - Fransa: 3

Stat: Lusail

Hakemler: Szymon Marciniak, Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz (Polonya)

Arjantin: Emiliano Martinez, Molina (Dk. 91 Montiel), Romero, Otamendi, Tagliafico (Dk. 120+1 Dybala), De Paul (Dk. 102 Paredes), Fernandez, Di Maria (Dk. 64 Acuna), Mac Allister (Dk. 116 Pezzella), Messi, Alvarez (Dk. 102 Lautaro Martinez)

Fransa: Lloris, Kounde (Dk. 120+1 Disasi), Varane (Dk. 113 Konate), Upamecano, Theo Hernandez (Dk. 71 Camavinga), Tchouameni, Rabiot (Dk. 96 Fofana), Dembele (Dk. 41 Kolo Muani), Griezmann (Dk. 71 Coman), Mbappe, Giroud (Dk. 41 Thuram)

Goller: Dk. 23 (Penaltıdan) ve 109 Messi, Dk. 36 Di Maria (Arjantin), Dk. 80 (Penaltıdan), Dk. 81 ve Dk. 118 (Penaltıdan) Mbappe (Fransa)

Sarı kartlar: Dk. 45+7 Fernandez, Dk. 90+8 Acuna, Dk. 114 Paredes, Dk. 116 Montiel (Arjantin), Dk. 55 Rabiot, Dk. 87 Thuram, Dk. 90+5 (Yedek kulübesinde) (Fransa)