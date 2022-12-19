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Babasını göğsünden bıçaklayarak öldürmüştü! Korkunç cinayette yeni gelişme

Babasını göğsünden bıçaklayarak öldürmüştü! Korkunç cinayette yeni gelişme

Kan donduran olay Çanakkale'de yaşanmıştı. 17 yaşındaki kız, uyuyan babasını göğsünden bıçaklayıp öldürmüştü. Sonrasında ekiplere haber veren genç kız, gözaltına alınmıştı. Çanakkale 2. Sulh Ceza Hakimliği babasını öldürdüğü suçlamasını kabul eden şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. B.P. cezaevine teslim edildi.

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Olay, dün saat 04.00 sıralarında Cevatpaşa Mahallesi Ezineli Salih Efendi Sokak üzerinde bir evde meydana geldi. Annesi ve babası ayrı olan B.P. (17), annesiyle kaldığı evden ayrılarak Cevatpaşa Mahallesi'nde oturan babası Erdinç Pehlivan’ın (50) evine geldi. İddiaya göre, B.P. uykuda olan babası Erdinç Pehlivan’ı göğsünden bıçakladı. Kanlar içinde kalan Erdinç Pehlivan olay yerinde hayatını kaybetti. Babasını bıçaklayan B.P., 112 Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu anlattı. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Erdinç Pehlivan’ın öldüğünü tespit etti.

Cezaevine teslim edildi
Polis tarafından gözaltına alınan B.P. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.P. adliyeye sevk edildi. B.P., savcılıktaki ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren Çanakkale 2. Sulh Ceza Hakimliği babasını öldürdüğü suçlamasını kabul eden şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. İkametinden alınan B.P. cezaevine teslim edildi.

Öte yandan, evinde uyuduğu sırada 17 yaşındaki kızı tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürülen Erdinç Pehlivan, Şehitler Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeni Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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