Adıyaman'da korkunç olay! Domuza ateş etti ağabeyini vurdu

ADIYAMAN’ın Çelikhan ilçesinde yaban domuzuna ateş etmek isteyen bir kişi kazara ağabeyini vurarak yaraladı.

Abone ol

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde, Necmeddin V. ve ağabeyi olan Ramazan V. ilçeye bağlı Rütükan köyü yakınlarındaki Dağ İçmesi mevkiinde avlanmaya başladı.

Bölgede bulunan bir dere yatağı içerisinde birlikte yaban domuzu avlayan kardeşlerden Necmeddin V., karşılarına aniden çıkan domuza ateş etti. Bu esnada Necmeddin V.’nin av tüfeğinden çıkan saçmalar ağabeyi Ramazan V.’ye isabet etti.

Başına, koluna ve göğsüne isabet eden saçmalar sonucunda yaralanan Ramazan V., kanlar içerisinde yere yığıldı. Kazara ağabeyini vuran Necmeddin V., durumu sağlık ekiplerine bildirerek yardım istedi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ramazan V., önce Çelikhan Devlet Hastanesi’ne ardından ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kardeşi tarafından kazara vurularak yaralanan Ramazan V.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.