Arjantin kalecisi Martinez'in sevinci olay oldu! Dünya Kupası ödül töreninde skandal hareket!

Dünya Kupası Finali'nde kupa sahibi buldu. Katar'da düzenlenen dev finalde Arjantin rakibi Fransa'yı seri penaltı vuruşları sonrası mağlup ederek, Dünya Kupası'nın sahibi oldu. Mücadelenin ardından büyük sevinç yaşanırken, 'Altın Eldiven' ödülü alan Arjantin'in kalecisi Emiliano Martinez skandal bir harekete imza attı. Tüm dünyanın gözü önünde eldivenle hareket çeken Martinez'e sosyal medyada tepki gecikmedi.

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2022 FIFA Dünya Kupası Finali uzun yıllar unutulmayacak bir karşılaşmaya sahne oldu. Arjantin ile Fransa'nın karşılaştığı dev mücadelenin 90 dakikası 2-2'lik beraberlikle geçilirken, uzatma dakikalarında ise iki takım da birer gol kaydederken, 120 dakika 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

Seri penaltı vuruşlarında rakibini 4-2 mağlup eden Arjantin 36 yıl sonrası Dünya Kupası'nın sahibi olurken, Arjantin cephesinde büyük bir sevinç yaşanırken, Fransa adeta yıkıldı.

Düzenlenen seramonide kupa önce Messi'nin ellerinde yükselirken, Arjantinli tüm oyuncular kupa ile coşkulu anlar yaşadı.

Martinez'in sevinci olay oldu

Öte yandan Altın Eldiven ödülünü kazanan Arjantin kalecisi Emiliano Martinez'in sevinci sosyal medyanın gündemine oturdu. Tecrübeli file bekçisi aldığı ödül sonrası oldukça garip bir sevinç yaptı.

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Gözyaşlarını tutamadı

Mücadelenin ardından konuşan 30 yaşındaki Martinez, kupa yolunda çok acı çektiklerini söylerken, "Çok acı çektik. Geriden döndük. Sanki kaderimizde acı çekmek vardı. Sonunda oldu. Gol atıyorduk, olmuyordu. Tanrıya şükürler olsun, sonunda kazandık. Hala inanamıyorum. Kelimeleri bulamıyorum. Söyleyecek söz bulamıyorum. Bütün arkadaşlarımın unutmayacağı bir an yaşıyoruz. Her şey istediğimiz gibi oldu. Ailem de burada. Hepsi çok mutlular. Çok sevindiler." ifadelerini kullandı.

Turnuvada Arjantin adına öne çıkan isimlerden biri olan Emiliano Martinez, penaltılara giden maçta Kingsley Coman'ın penaltısını kurtarmıştı.

"3-5 seneye unutulur gider"

Martinez'in hareketi için sosyal medyada çok sert yorumlar yazıldı. Bir sosyal medya kullanıcısının, "Karaktar ve davranış da önemli. 3-5 sene sonra unutulur gider" yorumu dikkat çekti.

İşte sosyal medyadaki bazı yorumlar: