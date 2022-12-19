'En acayip adam' Levent Göktaş kimdir? Ahmet Hakan yazdı kahraman mı hain mi!..

Emekli Albay Levent Göktaş kaçtığı Bulgaristan'dan iade edildi ve cezaevine konuldu. Necip Hablemitoğlu suikastinin azmettiricisi olmakla suçlanan Levent Göktaş'la ilgili Ahmet Hakan'dan dikkat çeken bir yazı geldi...

Abone ol

Hürriyet yayın yönetmeni Ahmet Hakan, "Bir acayip adam: Levent Göktaş" başlıklı yazısında herkesin aklına gelen "bu nasıl olabilir" sorusuna cevap aradı. Necip Hablemitoğlu suikastinin azmettiricisi olarak suçlanan emekli Özel Kuvvetler'den emekli Albay Levent Göktaş'ın hayatını 3 evreye ayıran Ahmet Hakan, "Yok böyle iniş çıkışlar" dedi. İşte o yazı..

Levent Göktaş’ın hayatından üç perde aktarıyorum:

- BİRİNCİ PERDE: Başarılı bir asker. Özel Kuvvetler’de görev yapmış. Milliyetçi çizgide bir subay olarak biliniyor. Üstün cesaret ve feragat madalyaları var.

- İKİNCİ PERDE: Ergenekon’dan cezaevinde. Beş yılı aşkın bir süre Silivri zindanında. Yani FETÖ’nün hedef aldığı askerler arasında. Yani FETÖ’nün kumpasına maruz kalanlar arasında.

- ÜÇÜNCÜ PERDE: Hablemitoğlu suikastını gerçekleştiren ekibin ele başı olarak yeniden hapiste. İşin en ilginç tarafı ise şu: Suikastı FETÖ adına gerçekleştirmiş olması.

Yok böyle inişler ve çıkışlar:

Üç madalyalı kahraman askerken...

Ergenekon’undan Silivri zindanına...

Yeniden kahramanlaşmışken...

FETÖ tetikçiliğinden hapse...

Şaşkınlık içinde izlenecek bir hayat seyri.

Yükseliyor, düşüyor, tekrar yükseliyor ve en sonunda bir daha yükselemeyecek şekilde düşüyor.

Üstelik son düşüşü...

Hablemitoğlu suikastı gibi nefretlik bir suç yüzünden.

Son zamanların en acayip adamı benim için Levent Göktaş’tır.