BIST 5.214
DOLAR 18,65
EURO 19,79
ALTIN 1.073,98
HABER /  GÜNCEL

'En acayip adam' Levent Göktaş kimdir? Ahmet Hakan yazdı kahraman mı hain mi!..

'En acayip adam' Levent Göktaş kimdir? Ahmet Hakan yazdı kahraman mı hain mi!..

Emekli Albay Levent Göktaş kaçtığı Bulgaristan'dan iade edildi ve cezaevine konuldu. Necip Hablemitoğlu suikastinin azmettiricisi olmakla suçlanan Levent Göktaş'la ilgili Ahmet Hakan'dan dikkat çeken bir yazı geldi...

Abone ol

Hürriyet yayın yönetmeni Ahmet Hakan, "Bir acayip adam: Levent Göktaş" başlıklı yazısında herkesin aklına gelen "bu nasıl olabilir" sorusuna cevap aradı. Necip Hablemitoğlu suikastinin azmettiricisi olarak suçlanan emekli Özel Kuvvetler'den emekli Albay Levent Göktaş'ın hayatını 3 evreye ayıran Ahmet Hakan, "Yok böyle iniş çıkışlar" dedi. İşte o yazı..

Levent Göktaş’ın hayatından üç perde aktarıyorum:
- BİRİNCİ PERDE: Başarılı bir asker. Özel Kuvvetler’de görev yapmış. Milliyetçi çizgide bir subay olarak biliniyor. Üstün cesaret ve feragat madalyaları var.
- İKİNCİ PERDE: Ergenekon’dan cezaevinde. Beş yılı aşkın bir süre Silivri zindanında. Yani FETÖ’nün hedef aldığı askerler arasında. Yani FETÖ’nün kumpasına maruz kalanlar arasında.
- ÜÇÜNCÜ PERDE: Hablemitoğlu suikastını gerçekleştiren ekibin ele başı olarak yeniden hapiste. İşin en ilginç tarafı ise şu: Suikastı FETÖ adına gerçekleştirmiş olması.

Yok böyle inişler ve çıkışlar:
Üç madalyalı kahraman askerken...
Ergenekon’undan Silivri zindanına...
Yeniden kahramanlaşmışken...
FETÖ tetikçiliğinden hapse...

Şaşkınlık içinde izlenecek bir hayat seyri.
Yükseliyor, düşüyor, tekrar yükseliyor ve en sonunda bir daha yükselemeyecek şekilde düşüyor.
Üstelik son düşüşü...
Hablemitoğlu suikastı gibi nefretlik bir suç yüzünden.
Son zamanların en acayip adamı benim için Levent Göktaş’tır.

ÖNCEKİ HABERLER
Beyoğlu’nda evsizlerin kaldığı 3 katlı metruk bina yandı! 4 yıl önce iki kişi ölmüştü
Beyoğlu’nda evsizlerin kaldığı 3 katlı metruk bina yandı! 4 yıl önce iki kişi ölmüştü
75 yaşındaki eski savcı 400 bin TL başlık parası verip 23 yaşındaki kızla imam nikahı kıydı! 48 yıllık eşi açıkladı
75 yaşındaki eski savcı 400 bin TL başlık parası verip 23 yaşındaki kızla imam nikahı kıydı! 48 yıllık eşi açıkladı
Tır devrildi: Kastamonu-Sinop kara yolu ulaşıma kapandı
Tır devrildi: Kastamonu-Sinop kara yolu ulaşıma kapandı
Messi milli takımı bırakıyor mu? Dünya Kupası zaferinden sonra resmen açıkladı
Messi milli takımı bırakıyor mu? Dünya Kupası zaferinden sonra resmen açıkladı
Yunanistan'daki dinleme skandalında yeni perde: Çipras iddiası ortalığı karıştırdı
Yunanistan'daki dinleme skandalında yeni perde: Çipras iddiası ortalığı karıştırdı
Hemşire eşini çocuklarının yanında defalarca bıçaklayarak öldürdü! Kendini ihbar etti: Şok detaylar ortaya çıktı!
Hemşire eşini çocuklarının yanında defalarca bıçaklayarak öldürdü! Kendini ihbar etti: Şok detaylar ortaya çıktı!
Babasını göğsünden bıçaklayarak öldürmüştü! Korkunç cinayette yeni gelişme
Babasını göğsünden bıçaklayarak öldürmüştü! Korkunç cinayette yeni gelişme
Adıyaman'da korkunç olay! Domuza ateş etti ağabeyini vurdu
Adıyaman'da korkunç olay! Domuza ateş etti ağabeyini vurdu
Arjantin kalecisi Martinez'in sevinci olay oldu! Dünya Kupası ödül töreninde skandal hareket!
Arjantin kalecisi Martinez'in sevinci olay oldu! Dünya Kupası ödül töreninde skandal hareket!
Arjantin maçı sonrası Mbappe'nin zor anları! Emmanuel Macron teselli etti
Arjantin maçı sonrası Mbappe'nin zor anları! Emmanuel Macron teselli etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da Elon Musk ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da Elon Musk ile bir araya geldi
2022 Dünya Kupası'nda gol kralı belli oldu: Mbappe'ye kupa tesellisi!
2022 Dünya Kupası'nda gol kralı belli oldu: Mbappe'ye kupa tesellisi!