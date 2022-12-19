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75 yaşındaki eski savcı 400 bin TL başlık parası verip 23 yaşındaki kızla imam nikahı kıydı! 48 yıllık eşi açıkladı

75 yaşındaki eski savcı 400 bin TL başlık parası verip 23 yaşındaki kızla imam nikahı kıydı! 48 yıllık eşi açıkladı

Türkiye 6 yaşında imam nikahıyla evlilik tartışmasını henüz tamamlamamışken, tartışmalı bir imam nikahı haberi daha geldi. Ünlülerin avukatı olarak bilinen eski savcı E.Y.’nin 400 bin lira başlık parası karşılığı 23 yaşındaki genç bir kızla imam nikâhı kıyarak 48 yıllık eşinin üzerine kuma getirdiği iddia edildi. İddialar boşanma davasında ortaya çıktı.

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İstanbul Aile Mahkemesi’ne açılan davaya göre, birçok ünlünün avukatlığını yapan ve aynı zamanda eski savcı olan E.Y. (75) ile N.Y. 1974 yılında evlendi. Çiftin bu evliliğinden iki çocuğu dünyaya geldi. İddiaya göre, E.Y., 48 yıllık evliliği boyunca birçok defa eşi N.Y.’yi aldattı. Eşinin ihaneti nedeniyle bugüne kadar üç defa boşanma davası açan N.Y., araya çocuklarının ve akrabalarının girmesiyle boşanmaktan vazgeçti.

400 bin TL verip imam nikahı kıydı

Ancak son olarak iddiaya göre E.Y. yaklaşık 2 ay önce 400 bin lira başlık parası karşılığı 23 yaşında genç bir kızla imam nikâhı kıydı. E.Y. bu kadına yaklaşık 400 bin lira değerinde bir araba aldı. Bu evliliği öğrenen N.Y. şok yaşadı.

Tüm parasını kadında ve kumarda yedi

E.Y.’nin yaklaşık 40 yıldır kumar bağımlısı olduğunu da Dava dilekçesinde belirten N.Y.’nin avukatı, “Davalı koca, bu yıl içerisinde Bitcoin’den 5 milyon lira para kazanmıştır. Davalı, tüm bu paraları geçmişte yaptığı gibi yine kadın ve kumara harcamaktadır."

Karısı para isteyince bakın ne dedi?

"Evine 3 ila 5 ayda bir torununu sevmek için gelen E.Y.’den müvekkil para istemiştir. Bu duruma sinirlenen E.Y., ‘Para genç kızlara lazım’ diyerek müvekkile hakaretlerde ve sövmelerde bulunmuştur. Tarafların boşanmalarına karar verilmesini istiyoruz. Ayrıca müvekkil için aylık 20 bin lira nafaka ile 1 milyon lira maddi, 1 milyon lira da manevi tazminatın E.Y.’den tahsilini talep ediyoruz” dedi.

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