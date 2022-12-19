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Beyoğlu’nda evsizlerin kaldığı 3 katlı metruk bina yandı! 4 yıl önce iki kişi ölmüştü

Beyoğlu’nda evsizlerin kaldığı 3 katlı metruk bina yandı! 4 yıl önce iki kişi ölmüştü

İSTANBUL Beyoğlu’nda evsizlerin yaşadığı iddia edilen 3 katlı metruk binada yangın çıktı. Alev alev yanan binada ölü veya yaralı bulunmazken itfaiye yangına kısa sürede müdahale etti.

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Yangın, saat 01.45 sıralarında Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi Fındıklı Yokuşu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evsizlerin yaşadığı iddia edilen 3 katlı metruk binada yangın çıktı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, alev alev yanan metruk binaya kısa sürece müdahale etti. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında ölü veya yaralı bulunmazken metruk binada çıkan yangın çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

4 sene önce çıkan yangında 2 kişi ölmüştü

Mahalle sakinlerinden Hasan Önder, “Fındıklı Yokuşu’ndaki metruk binada yangın çıktı. İçerisinde evsizler yaşıyor. Yaklaşık 15 senedir boş burası. 4 sene önce de burada bir yangın çıktı. 4-5 sene önce çıkan yangında iki kişi daha ölmüştü. Her 4-5 senede bir böyle bir yangın çıkıyor burada. Binada 5-6 kişi yaşıyordu, metruk binada birileri olabilir şu an” diye konuştu.

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