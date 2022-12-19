Benzin ve motorine çifte indirim geliyor! İşte 21 Aralık 2022 indirimli benzin ve motorin fiyatları

Araç sahiplerine çifte indirim müjdesi geldi. Geçen hafta kallavi zamların geldiği benzin ve motorine 21 Aralık 2022 günü (bu gece yarısı) çifte indirim geliyor... İşte güncel akaryakıt fiyatları...

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Geçen hafta yüksek zamların ardından yeni hafta indirim haberiyle başladı...

Benzin ve motorine bu sefer indirim geliyor. 21 Aralık 2022 Salı gününden (bu gece yarısı) geçerli olmak üzere benzinde 61 kuruş, motorinde 77 kuruşluk indirim bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.75 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 18.51 TL'den satılıyor. İndirimle birlikte motorin 22 lira 14 kuruş, benzin ise 17 lira 90 kuruştan satılacak.