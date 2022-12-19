Halı yıkama faturasına itiraz eden kadına şirket görevlisinden 'Kocan çenene nasıl dayanıyor' şoku

Nalan A. halı ve perdelerini yıkayan şirketin çıkardığı 710 liralık faturaya itiraz etti. İddiaya göre şirket görevlisi ‘Kocan çenene nasıl dayanıyor. Ya parayı öde, ya da halılarını çöpe atarım” dedi. Nalan’ın şikayetiyle savcılık bu sözler için soruşturma açtı

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İstanbul Sancaktepe'de yaşayan Nalan A. (44), halı ve perdelerini yıkatmak için internette telefonunu bulduğu bir halı yıkama şirketini aradı. Nalan A.'nın anlaştığı şirketin görevlisi Mehmet D. eve gelip halı ve perdeleri aldı.

Kendisine ücreti soran Nalan A.'ya 'Ücret şirkette hesaplanacak. Metrekaresi 20 liradan yıkama işlemi yapılacak" dedi. İddiaya göre Nalan A. defalarca kez şirketi arayarak işlemin toplam ücretini öğrenmek istedi ancak yanıt alamadı.

"Senin kocan bu çenene nasıl dayanıyor?"

60'dan fazla şubesi olan halı yıkama şirketi sonunda Nalan A.' ya 710 liralık fatura çıkarttı. Ücrete itiraz eden kadına iddiaya göre Mehmet D. "Ya 710 lirayı ödersin ya da halı ve perdelerini çöpe atarım. Senin kocan bu çenene nasıl dayanıyor? En sonunda ağzımı bozduracaksın lan!" dedi.

Nalan A. soluğu karakolda aldı. Nalan A., "Halı ve perdelerimin çöpe atılmasından korkuyorum. Eşyamı bana getirmediler ve 'Senin kocan bu çenene nasıl dayanıyor!' diyerek hakaret ettiler" dedi.

Savcılık soruşturma başlattı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı "Senin kocan bu çenene nasıl dayanıyor" sözüyle ilgili "hakaret" ve yıkamaya giden eşyanın geri gelmemesi nedeniyle "güveni kötüye kullanma" suçlarından soruşturma başlattı.