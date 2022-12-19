Havalimanında öldü son sözleri ortaya çıktı! Beyza Taşkıran annesine böyle demiş...

Beyza Taşkıran 32 yaşındaydı. Ömrünün baharındaydı. Özel bir bilişim firmasının pazarlama müdürü olan Taşkıran, İzmir'e turizm fuarı için geldi. Yaptığı sunum herkesi etkiledi, herkes Beyza'yı tebrik etti.