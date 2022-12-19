Havalimanında öldü son sözleri ortaya çıktı! Beyza Taşkıran annesine böyle demiş...
Özel bir bilişim firmasında pazarlama müdürü olarak çalışan Beyza Taşkıran 32 yaşında hayatını kaybetti. İzmir'de Adnan Menderes Havalimanı'nda gerçekleştirdiği sunumun ardından genç kadın 14 metreden düştü. Beyza Taşkıran'ın ölümünden hemen önce telefonda kiminle konuştuğu sırrını korurken annesiyle yaptığı son konuşma ortaya çıktı.
Beyza Taşkıran 32 yaşındaydı. Ömrünün baharındaydı. Özel bir bilişim firmasının pazarlama müdürü olan Taşkıran, İzmir'e turizm fuarı için geldi. Yaptığı sunum herkesi etkiledi, herkes Beyza'yı tebrik etti.
Telefon görüşmesinden sonra 14 metreden düştü
Firmasıyla güzel bir fuar deneyimi yaşayan Beyza Taşkıran, 11 Aralık'ta annesi Canan G. ve kız kardeşleriyle birlikte yaşadığı Antalya'ya dönmek üzere İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na geldi. Havalimanının içerisinde cep telefonuyla konuşan genç kadın 14 metreden aşağı düştü. Taşkıran olay yerinde yaşamını yitirdi.
32 yaşındaki genç kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Taşkıran'ın cenazesi daha sonra ailesi tarafından alınarak uçakla Antalya'ya götürüldü.
Aslen Kahramanmaraşlı olan genç kadın, 12 Aralık Antalya Muratpaşa Camii'nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.