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Cem Garipoğlu yurtdışında yaşıyor mu? Gerçeği avukat canlı yayında açıkladı

Cem Garipoğlu yurtdışında yaşıyor mu? Gerçeği avukat canlı yayında açıkladı

İstanbul'da 13 yıl önce vahşice öldürülen Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun ölmediği iddiası üzerine mezarının açılması için başlatılan soruşturmaya takipsizlik kararı verildi. Karabulut ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, CNN TÜRK yayınında kararı değerlendirdi. "Maddi gerçeğin ortaya çıkması için itiraz hakkımızı kullanacağız" dedi.

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3 Mart 2009'da öldürülen Münevver Karabulut cinayetindeki şüphe, üzerinden 13 yıl geçmesine rağmen kaldırılamıyor. Münevver Karabulut'un ailesi Cem Garipoğlu'nun intihar etmediği ve kaçtığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması talebi reddedildi. Karabulut ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, CNN TÜRK yayınında karara itiraz edileceğini söyledi.

Başsavcılık, ölen şahıstan alınan DNA profili ile Cem Garipoğlu'nun anne ve babasından alınan DNA örnekleri arasında yüzde 99.99 uyum olduğunu belirterek kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Katil zanlısı Cem Garipoğlu, cinayetten 197 gün sonra teslim olmuştu. 17 Eylül 2009 günü avukatıyla birlikte teslim olan Garipoğlu, “çocuğa karşı, tasarlayarak, canavarca bir hisle ve eziyet ederek öldürmek” suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırılmış,10 Ekim 2014 tarihinde de Silivri'deki kapalı cezaevindeki koğuşunda ölü bulunmuştu.

CEM GARİPOĞLU KİMDİR, ÖLDÜ MÜ?

Garipoğlu, 10 Ekim 2014 tarihinde Silivri'de cezasını çektiği 5 No'lu L Tipi Kapalı Cezaevi'nde kendini asarak intihar etmişti. Karabulut ailesinin avukatı Epözdemir Garipoğlu'nun intihar bilgisi geldikten sonra da yaşanan süreci şöyle anlattı: Anne Nagihan Karabulut ve Süreyya Karabulut ile Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına gittik, önce dönemin Cumhuriyet Başsavcısı ile görüştük, sonra kendisinin yönlendirmesiyle soruşturma savcısı ile görüştük. Otopsi işlemi yapılırken Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 87. Maddesinin son fıkrasına göre cesedin görüntüleri kayda alındığından, Nagihan Karabulut ile fotoğrafları ve DNA örnekleri üzerinden yapılan incelemeler neticesinde hazırlanan raporu inceledik. Hatta Savcı Hanım genç bir meslektaşımızdı, kendisi de öğrenciyken, bu olayı takip ettiğini, çok etkilendiğini ve üzüldüğünü ifade etti ve Nagihan hanıma sarılarak biraz da duygulandı. Nihayetinde Başsavcılık olarak yapılan otopsi işlemi ve Adlı tıp raporları neticesinde, ölenin Cem Garipoğlu olduğuna ilişkin kanaatlerinin kesin olduğunu, bu konudaki tüm incelemelerin yapıldığını ifade etti. Dosyadaki fotoğraf ve adli tıp raporları ve DNA incelemeleri neticesinde, ölenin Cem Garipoğlu olduğuna inandıklarını müvekkiller de ifade ettiler."

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