Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Bu tuzağa aman düşmeyin şeytanın aklına gelmez

Ülkede varlığını keskin bir şekilde hissettiren ekonomik kriz hiç kuşkusuz en çok etkilediği alanlardan biri otomobil sektörü oldu. Durum böyle olunca da dolandırıcılara gün doğdu. Kasko ve sigortaların ücretlerinin ciddi miktarda arttığı bu dönemde dolandırıcılar, otomobil sahiplerini arayarak, kişiye özel indirimleri olduğunu söylüyorlar.

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Artan enflasyon fiyatları ve dolar kurları ile birlikte a'dan z'ye gelen zamlar devam ediyor. Otomobil sektörü de bu zamlardan payını alanlardan biri. Yalnız otomobil sektöründe bu durum sadece araba ücretlerine yansımadı. Geçtiğimiz yıldan bu güne trafik sigortalarında daha önce görülmemiş derece zamlar meydana geldi. Trafikteki üç araçtan birinde trafik sigortasının olmadığı tahmin ediliyor.

Gerçek Gündem'in haberine göre; kasko yaptırmak da artık oldukça güç bir hale geldi. Artan fiyatlar ise dolandırıcıların işine yaradı. Uzmanlar ise düşük fiyatlı trafik poliçesi' beyanına için araba sahiplerini uyarıyor.

Dolandırıcılar, kurmuş oldukları sahte çağrı merkezleri aracılığı ile araç sahiplerini arayıp, düşük fiyata sigorta yapacaklarını söylüyor. Bazı vatandaşlar ise bu planlamayı gerçek sanıp kart bilgilerini paylaşıyor ve daha ardından dolandırıcılar sigorta yapmadan kart dolandırıcılığı ile vurgun yapmış oluyor.

"Genellikle yüzde 50 diyoarlar"

Trafik sigortasının ortalama bedeli 8 bin lira ise dolandırıcılar genel olarak bu ücretin yarısını talep ediyor. Her markadan 8 bin lira ortalama fiyat alan araç sahibi 4 bin liralık teklifi duyunca bilgilerini paylaşıyor. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin internet sitesinden sunulmuş olan fiyatın gerçek olup olmadığını mutlaka sorgulanmalı.

Türkiye Sigorta Birliği, trafik sigortasıyla ilgili dolandırılma şikayetlerin son zamanlarda giderek arttığına vurgu yaparken burada dikkat çekici bir detayı da paylaştı. Bazı dolandırıcılar da acentelerin isimlerini kullanıyor.

"Bugüne özel diyorlar..."

Örnek olarak; 'Avrupa Sigorta'dan fiyat teklifi almıştınız. Ben Avrupa Sigorta'dan K.Y, yüzde elli indirim kampanyamız var 8 bin TL olan fiyatınız bugün öderseniz 4 bin TL' cümleler ile vatandaşlar kandırılıyor.