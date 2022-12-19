Mehmet Şimşek ve Berat Albayrak Kabine'ye!.. İslam Memiş'ten A Takımı bombaları...

Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Silivri'deki törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında ilk kez kamuoyunun karşısına çıkması siyaset kulislerini hareketlendirdi. "Şimşek geri mi geliyor" sorusuna cevap aranırken, altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten Mehmet Şimşek ve Berat Albayrak iddiası geldi. Kabine'de ve Erdoğan'ın A Takımı'nda Ocak'ta büyük değişim olacak...

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Eski Maliye ve Ekonomi Bakanı, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in, uzun süre sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı “Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi Kapasite Artış Töreni’nde birlikte fotoğraf vermesi Kabine değişikliği iddialarını güçlendirdi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Kabine'de ve Erdoğan'ın A Takımı'nda köklü revizyon yapılacağını yazdı.

Kimler cumhurbaşkanı yardımcısı olacak

Maçlarda yorulan sporcular kaptan tarafından her zaman değiştirilir" diyen İslam Memiş, "Ekonomi sisteminin 2023 itibariyle yeni bir sisteme geçmesi, ek görevlendirmelerin olması, cumhurbaşkanı yardımcılığı kadrosunun genişletilmesi, üst kurulların oluşturulması, merkezi sistem üzerinden yeni bir ekonomi heyetinin oluşturulması sürpriz değil" dedi.

Ocak'ta Erdoğan'ın A Takımı değişecek

"Asıl sürprizler, 2023 Ocak itibariyle başlayabilir" diyen İslam Memiş, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın A takımında değişikliğe gitmesi seçim öncesi normaldir. Mehmet Şimşek’in bu kadronun içerisinde yer alması da sürpriz olmaz. Hatta Hazine ve Maliye eski bakanı Berat Albayrak’ın bile" ifadelerini kullandı.

Yerli ve yabancı yatırımcının istediği isimler

"Benim kişisel değerlendirmem Erdoğan’ın güçlü bir kadro ile 2023’e gireceği yönünde" diyen İslam Memiş, "Yabancı ve yerli yatırımcıların istediği isimler tekrar sahnede olabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha teknik isimler ile beraber fotoğraflar verebilir." dedi.