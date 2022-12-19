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Murat Ülker Katar videosuyla gündem oldu! Milli Takım forması giyip Fenerbahçe sloganı attı

Murat Ülker Katar videosuyla gündem oldu! Milli Takım forması giyip Fenerbahçe sloganı attı

KATAR'daki dünya kupası maçı finalini ünlü iş adamı Murat Ülker stadda izledi. Murat Ülker şampiyonluk maçına Türk Milli Takımı forması giyerek gitti. Murat Ülker' paylaştığı videoda 'Yaşa Fenerbahçe' sloganı attı. Murat Ülker blog sayfasından ise dünya kupasının bir diğer galibini ilan etti: Katar...

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Ülker markasının sahibi olan Yıldız Holding Yönetim Başkanı Murat Ülker kendi internet sitesinden Dünya Kupası izlenimlerini paylaştı. Katar'daki şampiyonluk maçını staddan izleyen Murat Ülker bir de tribünden videosunu paylaştı. Milli Takım forması ile maça giden Murat Ülker göğsündeki ay yıldızı gösterip 'Yaşa Fenerbahçe" sloganı attı. Murat Ülker bilindiği gibi Fenerbahçe takımı tutuyor. 

Dünya şampiyonasının galibi Katar

Murat Ülker blog sayfasından paylaştığı yazıda ise dünya kupasının bir diğer kazananının Katar olduğunu belirtti. Murat Ülker, Katar için şunları yazdı:

*Tabii bu kupanın bir başka galibi de Katar oldu. Katar hepimizi eğitti. Katar artık nerede, kimler ne yapar, ne giyer, yer/içer hepimiz biliyoruz. Katar artık bir turistik destinasyon. Hele elindeki doğal kaynaklarla yakında bir Dubai rakibi ve alternatifi olacaktır. Gerçi az da yatırım yapmadılar. Bakalım bu zeki hamleleri ne kadar kalıcı ve sürdürülebilir olacak. 
*Ben ise hemen yarın sabah piyasaya çıkıp goyamı yapıp, hem Katar hakkında kendimi güncelleyecek hem de yeni planlar yapacağım. Zaten bugün de maç harici bazı global fırsatları görüştük, katılan beynelmilel zevat ile…

Şampiyon Messi

Murat Ülker'in Messi ve Arjantin takımı futbolcularıyla ilgili paylaştığı bir dipnot ise hayli ilginçti. Messi futbolda zirvedeyken bugün şampiyonluk kadrosunda yer alan Arjantinli futbolcular meğer daha çocukmuş. İşte Messi futbola başladığında oyuncuların yaşları:

Dibu Martínez: 13 
Nahuel Molina: 8 
Jahre Cuti Romero: 8
Nico Otamendi: 18
Marcos Acuña: 14
Rodri De Paul: 12
Enzo Fernández: 5
Alexis Mac Allister: 7
Ángel Di María: 18
Julián Álvarez: 6

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