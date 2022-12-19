Gökhan Özen'den kötü haber evinde kalp krizi geçirdi! Ünlü şarkıcının son durumu
Gözlerden uzak yaşamını sürdüren şarkıcı Gökhan Özen, yaşadığı sağlık sorunuyla gündeme geldi. Bir zamanlar pop müziğin üst sıralarında yer alan ünlü şarkıcı, kalp krizi geçirdiğini duyurdu. İşte Gökhan Özen'in son durumu...
'Aramazsan Arama' şarkısıyla 2000'li yıllara damga vuran şarkıcı Gökhan Özen hayranlarını korkutan bir haber verdi.
Uzun süredir gözlerden uzak olan Gökhan Özen sosyal medya hesabından kalp krizi geçirdiğini duyurdu.
Gökhan Özen, sağlık durumuyla ilgili bilgi de verdiği paylaşımında şu sözlere yer verdi: Dün gece yarısı Los Angeles'ta evimde geçirdiğim kalp krizi sonrası hastanede bir süre kontrol altında kaldıktan sonra taburcu edildim.
"İyi gün var kötü gün var"
Böyle bir haberi sizlerle paylaşmayı istemezdim ama iyi gün var kötü gün var. Bundan sonrasında kontrollere devam edip stresten uzak çok sakin bir hayat yaşamayı planlıyorum. Allah'a emanet.