Tekirdağ'da tartıştığı kayınpederini tabancayla yaraladı

Tekirdağ Çerkezköy'de boşanma aşamasında olduğu eşi ile görüşmek için kayınpederinin evine giden damat, çıkan tartışmada kayınpederini tabancayla yaraladıAbone ol
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde damadı tarafından tabancayla vurulan kayınpeder yaralandı.
E.D. (40), boşanma aşamasındaki eşi ile görüşmek için kayınpederinin İstasyon Mahallesi'ndeki evine gitti. Burada damat ve kayınpeder arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.D. belindeki tabancayı çıkartarak kayınpederi R.Ç'ye ateş etti.
Yaralanan R.Ç. sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından kaçan damat E.D. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.