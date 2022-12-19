Tekirdağ'da tartıştığı kayınpederini tabancayla yaraladı

Halı yıkama faturasına itiraz eden kadına şirket görevlisinden 'Kocan çenene nasıl dayanıyor' şoku

Benzin ve motorine çifte indirim geliyor! İşte 21 Aralık 2022 indirimli benzin ve motorin fiyatları

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Asgari ücret yarın belli oluyor! 8 bin, 8 bin 250, 8 bin 500 ve 8 bin 750 TL...