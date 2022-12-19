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Tayland donanmasına ait gemi battı! 31 denizci kayıp arama kurtarma gemileri helikopterleri bölgede

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Tayland donanmasına ait gemi battı! 31 denizci kayıp arama kurtarma gemileri helikopterleri bölgede

Tayland Körfezi'nde fırtına nedeniyle donanma gemisi battı. 31 denizcinin kayıp olduğu açıklandı. Arama kurtarma çalışmalarına gemilerin yanı sıra helikopterler de katılıyor. Kayıp denizciler için zamanla yarışılıyor.

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Tayland Körfezi'nde Tayland Donanması'na ait bir savaş gemisi battı.

Tayland Körfezi'nde Tayland Donanmasına ait bir geminin battığı ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Donanma yetkilileri tarafından, sabahın erken saatlerinde 75 denizcinin kurtarıldığını ve 31 denizciyi kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktarıldı.

Arama kurtarma çalışmalarına gemilerin yanı sıra helikopterlerin de katıldığı açıklandı. 

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