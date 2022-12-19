Orta gelire konut kampanyasının detayları belli oldu kredi faiz oranları ortaya çıktı
Orta gelirin merakla beklediği konut kampanyasının detayları ortaya çıktı. Kredi faiz oranları yüzde 0,69 ila yüzde 0,99 arasında değişecek. 1-2 yıl geri ödemesiz dönem olması da planlanıyor.Abone ol
Orta gelirliye konut kampanyasında ayrıntılar netleşiyor. Bankacılık kaynaklarından elde edilen bilgiye göre kredi miktarı, ödeme şekli ve vadeye göre faiz seçeneği sunulacak.
Kredi faiz oranları yüzde 0,69 ila yüzde 0,99 arasında değişecek. 1-2 yıl geri ödemesiz dönem olması da planlanıyor.
Kampanya ile alınacak konut 4-5 yıl boyunca satılamayacak. Ayrıntılar birazdan...