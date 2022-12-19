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İnterpol Kırmızı Bülten'le arıyordu! DEAŞ'lı terörist Türkiye sınırında yakalandı

İnterpol Kırmızı Bülten'le arıyordu! DEAŞ'lı terörist Türkiye sınırında yakalandı

İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı bir terörist Türkiye'ye sızmaya çalışırken Hatay sınır hattında yakalandı.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi teröristin, yasa dışı yollardan Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandığını bildirdi. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesinin, Suriye sınırından yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışacağı bilgisi alındı.

Sınır hattında takip edilen terörist, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ve jandarma tarafından düzenlenen ortak operasyonla yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan teröristin, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi terörist M.M. olduğu belirlendi.

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