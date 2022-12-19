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2023 Türkiye seçiminde kaç Suriyeli oy kullanacak belli oldu! Vatandaşlık verilen Suriyeli sayısı

2023 Türkiye seçiminde kaç Suriyeli oy kullanacak belli oldu! Vatandaşlık verilen Suriyeli sayısı

TÜRKİYE 2023 Haziran ayında seçimlere gidecek. Cumhurbaşkanı seçiminde Türkiye vatandaşı olanlar oy kullanacak. Bu noktada seçimlerde oy kullanacak Suriyeli sayısı tartışma konusu oldu. Türkiye'de vatandaşlık alan Suriyeli sayısı ile seçimde oy kullanacakların rakamı açıklandı.

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TÜRKİYE 2023 seçimlerinde Türk vatandaşlığı verilen Suriyeliler de oy kullanacak. Peki Türkiye'de kaç Suriyeli vatandaşlık aldı bunların kaçı seçimde oy verecek.

Türkiye Vatandaşlığı alan Suriyeli sayısı

İçişleri Bakanı'nın açıklamasına göre 19 Aralık 2022 itibariyle Türkiye vatandaşlığı verilen Suriyeli sayısı 223 bin 881 kişi... Bunlardan 97 bin 95'i 18 yaş altı çocuklar. 

Seçimlerde kaç Suriyeli oy kullanacak. 

Türkiye'deki genel seçimlerde TC vatandaşı olup reşit olan herkes oy kullanabiliyor. Haliyle Türkiye vatandaşlığına geçen Suriyeliler de oy verecek. Peki kaç Suriyeli oy verme hakkına sahip? Rakam ilk kez açıklandı. Seçimlerde tam 126 bin 786 Suriyeli oy verecek.

2023 Türkiye Seçimi ne zaman?

TÜRKİYE 2023 yılının Haziran ayında seçime gidecek. Seçimler için belirlenen en geç tarih 18 Haziran 2023... Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun bu tarihte veya daha erken bir tarihte düzenlenmesi gerekiyor. Bir önceki Türkiye genel seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçimi, 24 Haziran 2018'de gerçekleşti. 

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