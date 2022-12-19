Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Son seçim anketi bomba Ak Parti'den sürpriz çıkış
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2023 seçimleri için araştırma şirketleri anket çalışmalarını sürdürüyor. Son anket Areda Survey'den geldi ve 'bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz' diye soruldu. Sonuçlar bir hayli şaşırtıcı...
Areda Survey 26 ilde 2 bin kişiyle anket çalışması yaptı. Anket sonuçlarına göre AK Parti mayıs ayından beri yükselişini sürdürürken İYİ Parti’deki düşüş dikkat çekiyor.
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Haber 7'deki habere göre son ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, oy oranını yüzde 49,9’a yükselterek rakiplerine açık ara fark attı.
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En yakın takipçisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 15,7 oranında.
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Onun arkasında ise CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yüzde 15,3 ile yer alıyor.
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