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Gaziantep'te feci olay! Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca işçileri öldürdü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Gaziantep'te feci olay! Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca işçileri öldürdü

GAZİANTEP'te yol kenarında çalışma yapan internet işçilerine ait araca, bir başka işçi servisi çarptı. Feci kaza sırasında çalışma yapan işçilerden 2'si hayatını kaybederken 3'ü yaralandı. Servis sürücüsünün, köpeklere çarpmamak için ani manevra yapması nedeniyle kazanın yaşandığı öğrenildi.

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Kaza, sabah saatlerinde Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi 9. Cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 27 HM 476 plakalı sürücüsü öğrenilemeyen işçi servisi, yol ortasında duran köpeklere çarpmamak için sola manevra yapınca direksiyon hakimiyeti kayboldu. Kontrolden çıkan işçi servisi yol kenarında park halinde bulunan 34 EJ 3240 plakalı internet işçilerine ait araca çarptı. Araç çarpmanın etkisiyle savrulurken arka kısımda çalışan işçiler altında kaldı.

Bir işçi olay yerinde, diğer işçi hastanede öldü

Feci kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları değerlendirmede aracın altında kalan işçilerden Şıh Mehmet Patlar'ın (38) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı işçiler ise yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan işçilerden Fatih Akar (34) da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza güvenlik kamerasına yansıdı

İki işçinin öldüğü, 3 işçinin işe yaralandığı feci kaza anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yoldaki köpekleri fark eden işçi servisinin sola manevra yapması ve yol kenarındaki internet işçilerine ait araca çarpma anları yer aldı. Yaşanan feci kazanın ardından aracın altında kalan işçilere yardım etme ve kurtarma çalışmaları da cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı

Yaşanan kazanın ardından hayatını kaybeden işçilerin cansız bedenleri Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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