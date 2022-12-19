Türk askeri mucize yaşadı! Ünlü marka telefon kurtardı, mermi isabet edince bu hale geldi
Piyade Uzman Çavuş Mehmet Demirtaş, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde görevdeyken adeta mucize ile hayatta kaldı. Sol bacağından yaralanan uzman çavuşun ikinci bir yara almasını sağ cebindeki telefon engelledi. Uzman çavuşun, 'olmasaydı belki de şuan hayatta olmazdım' dediği telefon mermi nedeniyle bakın ne hale gelmiş...
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Demirtaş (25), yaklaşık 2 ay önce mağarada saklanan PKK’lı teröristler tarafından açılan ateş sonucu yaralandı. Çatışmada sol üst kasığına mermi isabet eden Demirtaş’ın sağ bacağına isabet eden mermi ise ünlü bir markaya ait cep telefonunun engeline takıldı.
Sağ cebindeki cep telefonu sayesinde kurtulan Demirtaş, yapılan ilk müdahalenin ardından helikopter ile hastaneye sevk edildi. Ankara’da 2 ay boyunca tedavi gören Demirtaş, taburcu edildikten sonra memleketi Trabzon’un Of ilçesine geldi.
Kıyıcık mahallesindeki evinde ailesi ile birlikte vakit geçiren uzman çavuş tekrar Ankara’ya giderek tedavi görecek.
Tedavi sürecinin ardından tekrar üniformasını giyerek silah arkadaşlarının yanına gitmek isteyen uzman çavuşu Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Burak Çelik ziyaret etti. Mermi isabet eden telefonun son hali dikkatlerden kaçmadı.