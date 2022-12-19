Türk askeri mucize yaşadı! Ünlü marka telefon kurtardı, mermi isabet edince bu hale geldi

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Demirtaş (25), yaklaşık 2 ay önce mağarada saklanan PKK’lı teröristler tarafından açılan ateş sonucu yaralandı. Çatışmada sol üst kasığına mermi isabet eden Demirtaş’ın sağ bacağına isabet eden mermi ise ünlü bir markaya ait cep telefonunun engeline takıldı.