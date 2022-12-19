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Hemşire eşini çocuklarının yanında defalarca bıçaklayarak öldürdü! Kendini ihbar etti: Şok detaylar ortaya çıktı!

Hemşire eşini çocuklarının yanında defalarca bıçaklayarak öldürdü! Kendini ihbar etti: Şok detaylar ortaya çıktı!

DENİZLİ’nin Merkezefendi ilçesinde bir şahıs, hemşire eşini 3 çocuğunun yanında defalarca bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra kendini ihbar eden cani koca ile ilgili şok detaylar ortaya çıktı.

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Olay, Bahçelievler Mahallesi 3068 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerine bir apartmanın 4’üncü katında Murat T. ile eşi Hülya T. (35) arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle Murat T., eşi Hülya T.’yi 3 çocuğunun yanında defalarca bıçakladı. Şahıs, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbesi alan Hülya T.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Denizli Devlet Hastanesi’nde hemşire olduğu öğrenilen kadının cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cinayeti itiraf eden katil zanlısı koca ise gözaltına alındı.

Cinayete kurban giden hemşireye son veda
Hemşire olduğu öğrenilen Hülya Tortop için görev yaptığı Denizli Devlet Hastanesi’nde tören düzenlendi. Hastane yöneticileri, aile üyeleri ve çok sayıda sağlık çalışanının katıldığı törende Tortop’un meslektaşları gözyaşlarına hakim olamadı. Konuşma yapan Başhekim Uzm. Dr. Mehmet Erkaleli; “Bugün değerli çalışma arkadaşımız hemşire Hülya Tortop'u bir kadın cinayeti nedeniyle kaybetmiş olmanın üzüntüsü içeresindeyiz. Ebediyete uğurladığımız arkadaşımıza Allah'tan rahmet geride kalan ailesine, sevenlerine, sağlık camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz” dedi. Yapılan konuşmanın ardından hemşire Hülya Tortop dualar ve gözyaşları eşliğinde memleketi Kırıkkale’ye gönderildi.

Cani koca cezaevine gönderildi
Katil zanlısı Murat Tortop emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi. Tortop, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şoke eden detaylar ortaya çıktı
Öte yandan; katil koca ve hemşirenin geçtiğimiz aylarda aralarında tartışma olduğu, evlerini ayırdıktan sonra ise tekrar barıştıkları ve koca Tortop’un ise 23 yıl önce babası ve 11 yıl önce abisinin intihar ettiği, bundan dolayı psikolojik sorunlarının olduğu öğrenildi.

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