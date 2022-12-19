BIST 5.364
DOLAR 18,65
EURO 19,80
ALTIN 1.077,32
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Sürücüler dikkat! Kış sezonu boyunca ulaşıma kapatıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sürücüler dikkat! Kış sezonu boyunca ulaşıma kapatıldı

KARS'ın Selim ilçesi ile Ardahan'ın Göle ilçesi arasındaki yol, kar yağışı ve tipi nedeniyle tüm kış sezonunda geçerli olmak üzere ulaşıma kapatıldı.

Abone ol

Kars'ta son günlerde etkili olan kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Selim-Göle kara yolunu olumsuz hava koşulları nedeniyle kış sezonu boyunca ulaşıma kapattı.

Ekipler yolun ortasına "Kar ve tipi nedeniyle yol trafiğe kapalıdır" levhası astı.

Geçen yıl nisan ayında açılmıştı

Çetin kış şartlarının hakim olduğu Selim-Göle kara yolu, geçen yıl nisan ayında ulaşıma açılmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kılıçdaroğlu 'İmamoğlu'nun Saraçhane çağrısını sosyal medyadan öğrendim' dedi flaş adaylık açıklaması
Kılıçdaroğlu 'İmamoğlu'nun Saraçhane çağrısını sosyal medyadan öğrendim' dedi flaş adaylık açıklaması
İstanbul'da imam nikahlı eşini baltayla öldüren Afgan kadın cezayı duyunca : Bu çok değil mi?
İstanbul'da imam nikahlı eşini baltayla öldüren Afgan kadın cezayı duyunca : Bu çok değil mi?
Gaziantep'te feci olay! Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca işçileri öldürdü
Gaziantep'te feci olay! Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca işçileri öldürdü
Erdoğan 'iade edilmesi büyük önem arzediyor' demişti İsveç'ten Bülent Keneş kararı
Erdoğan 'iade edilmesi büyük önem arzediyor' demişti İsveç'ten Bülent Keneş kararı
Böyle ölüm görülmedi! Bir anda oldu çevredekiler ihbar etti
Böyle ölüm görülmedi! Bir anda oldu çevredekiler ihbar etti
Hemşire eşini çocuklarının yanında defalarca bıçaklayarak öldürdü! Kendini ihbar etti: Şok detaylar ortaya çıktı!
Hemşire eşini çocuklarının yanında defalarca bıçaklayarak öldürdü! Kendini ihbar etti: Şok detaylar ortaya çıktı!
Dayakçı kocasını uyurken baltayla öldürdü! Mahkemede bakın ne dedi?
Dayakçı kocasını uyurken baltayla öldürdü! Mahkemede bakın ne dedi?
Norveç Kralı hastaneye kaldırıldı
Norveç Kralı hastaneye kaldırıldı
İzmir'de doktor intihar etti! Eve giren sağlık ekipleri doktoru korkunç halde buldu
İzmir'de doktor intihar etti! Eve giren sağlık ekipleri doktoru korkunç halde buldu
Elon Musk anket sonuçları bomba! Twitter ahalisi CEO anketinde Elon Musk'a şok yaşattı
Elon Musk anket sonuçları bomba! Twitter ahalisi CEO anketinde Elon Musk'a şok yaşattı
Teslim olan kadın terörist ailesiyle buluştu bir bir anlattı! "Tecrit dedikleri bir şey var..."
Teslim olan kadın terörist ailesiyle buluştu bir bir anlattı! "Tecrit dedikleri bir şey var..."
İnterpol Kırmızı Bülten'le arıyordu! DEAŞ'lı terörist Türkiye sınırında yakalandı
İnterpol Kırmızı Bülten'le arıyordu! DEAŞ'lı terörist Türkiye sınırında yakalandı